Гороскоп для Крысы на 2022 год: какие перемены в вашу жизнь принесет Черный Тигр

Гороскоп на год Тигра для знака Крысы - первого знака китайской (восточной) предсказательной системы, расскажет про возможности, перспективы и вероятные опасности, которые могут вас ждать в 2022 году.

По китайскому гороскопу к знаку Крыса относятся люди, рожденные в 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 годах.

Общая характеристика для знака

Эксперты говорят, что Крыс в 2022 году может ждать успех в работе и отношениях. Да, могут быть мелкие неприятности, но они не смогут сбить вас с правильного пути. А самым лучшим периодом для вас станет зима.

Что принесет Черный Тигр женщинам, рожденным в год Крысы

Прогноз для вас очень благоприятен в карьере. Важным условием тут будет соблюдать хладнокровие по отношению к работе, и тогда все проблемы будут решаться в два счета.

Финансовая сторона порадует - вам даже удастся отложить, чтобы в конце года сделать покупку мечты.

А чтобы на личном фронте все было спокойно, найдите баланс между работой и вашим партнером (семьей). Вас ждет много романтики, а те, кто хотят стать мамой, вполне могут реализоваться в этом.

Что ждет Крыс-мужчин

В год Черного Водяного Тигра мужчин-Крыс ожидает огромное количество перспектив и возможностей.

В первую половину года могут быть заметные сложности, но ваша уверенность и смелость помогут все решить.

До лета вы сможете продвинуться в карьере и увеличить свои доходы. Важно проявлять инициативность, Тигр любит бесстрашных.

Вторая половина года будет успешной и в личной жизни. Одиночки смогут встретить идеального партнера и построить долгосрочные отношения. А "семейникам" стоит романтикой освежить возможно поутихший океан страстей.

Здоровье для Крысы в 2022 году

Этот год станет удачным для того, чтобы заняться спортом, если давно откладывали.

Вам не нужно злоупотреблять спиртными напитками и вредными привычками, которые отразятся негативно на здоровье.

При этом из-за активного ритма могут случиться нервные перенапряжения, чтобы избежать нервных срывов, стоит устраивать прогулки на свежем воздухе, попробовать йогу или медитации.

Хорошо "зайдут" эксперименты со внешностью. Новая прическа, свежий гардероб - это все поможет вам добиться успеха в этом году.