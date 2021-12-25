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Гороскоп 2022 для знака Собака: что изменится в вашей жизни в год Черного Тигра

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Суббота 25 декабря 2021 20:30
Гороскоп 2022 для знака Собака: что изменится в вашей жизни в год Черного Тигра Коллаж РБК-Украина: Гороскоп 2022 для знака Собака
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп для Собаки на 2022 год расскажет, к чему готовиться представителям этого знака в эпоху Черного Водяного Тигра. Восточная система предсказаний охватывает прогноз для женщин и мужчин в сфере любви, денег, карьеры, здоровья.

Об этом пишет Afisha.bigmir.

К знаку Собака могут отнести себя люди, родившиеся в 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 годах.

Общая характеристика года для знака

Год Черного Тигра окажется для представителей знака Собака очень разнообразным. Для достижений своих целей вам нужно будет упорно трудиться.

При этом покровитель года будет помогать вам за ваше природное благородство. Ваша решительность в работе очень понравится Тигру - начало года обещает быть очень продуктивным.

В деньгах вы не будете испытывать проблем. Постарайтесь ограничить дорогие импульсивные покупки.

Гороскоп для женщин, рожденных в год Собаки

Эксперты говорят, что девушки, рожденные в год Собаки будут чувствовать свою привлекательность и силу, благодаря чему им обеспечено внимание поклонников. С самооценкой у вас точно все будет в порядке.

Замужним представительницам знака следует быть аккуратнее, так как из-за флирта направо и налево вы можете потерять вашего партнера.

Также внимательнее следите за тем, что говорите - любое неправильно сказанное слово может разрушить дружбу, карьеру или семью.

Гороскоп 2022 для Собак-мужчин

В новом году вас не накроют трудности, если вы будете контролировать свои слова, чтобы не сорваться на ком-то.

В рабочем аспекте мужчин ждут удачные договоренности, сделки, выгодные предложения. Постарайтесь найти себе партнера, с которым сможете вместе реализовывать амбиции.

В личной жизни включайте почаще трезвый ум. Одиноким мужчинам могут встретиться корыстные женщины, поэтому нужно быть очень внимательным.

А вот семейным мужчинам-Собакам рекомендуется следить за своим поведением с другими женщинами, чтобы не потерять семью.

Гороскоп Собаки на 2022 год на здоровье

Эксперты предупреждают, что в 2022 году вам стоит бережно относиться к своему здоровью.

Пересмотрите свои вредные привычки: питание, курение, алкоголь.

Несмотря на опасность подхватить хронические заболевания, привлекательность и внутренний огонек вы будете на высоте.

Ранее также мы писали, что ждет людей, рожденных под знаком Бык, Крыса, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Овца, Обезьяна и Петух в 2022 году.

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