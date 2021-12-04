Гороскоп 2022 для знака Бык: что изменит Черный Тигр в любви, финансах и карьере

Гороскоп на 2022 год, тотемным животным которого будет Черный Водяной Тигр, расскажет, что вас ждет в финансовой сфере, любви, здоровье. Эксперты дали прогноз для мужчин и женщин, которые родились под этим знаков согласно восточной системы предсказаний.

Согласно китайскому гороскопу к знаку Быка могут себя отнести люди, рожденные в 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 годах.

Общая характеристика года для знака

Эксперты говорят, что представителей знака в году Черного Водяного Тигра ждет много забот по работе, зато это поможет вам продвинуться по карьерной лестнице. Благодаря вашему упрямству, вам удастся добиться высот

Из-за высокой загруженности, вы можете чувствовать себя вымотано, поэтому в начале года следует взять отпуск.

Гороскоп для Быка на 2022 год для женщин

Представительниц знака ждут большие успехи на работе, а в финансах все будет стабильно, ведь вам удастся распланировать бюджет правильно и не влезть в долги.

В любви ждет везение одиноким женщинам-Быкам. Они смогут встретить мужчину, с которым удастся построить долгосрочные отношения. Также вы можете получить предложение оформить брак по расчету.

Семейные представительницы знака посвятят себя родным. Но если в семье есть проблемы, это может привести к расставанию.

Гороскоп Быка на 2022 год для мужчин

2022 год станет противоречивым для мужчин. При этом ваше природное упрямство позволит справиться с накопившимися трудностями и выйти из любой ситуации с достоинством.

На работе вы можете столкнуться с завистью со стороны недоброжелателей. Чтобы не злить конкурентов, не показывайте свое настоящее отношение к ним, тогда конфликты сами по себе угаснут.

В сфере финансов у вас все будет в порядке, вы не будете переживать об отсутствии финансов.

Мужчины представители знака Зодиака могут встретить интересную девушку, только если они не будут сидеть и ждать.

Семейным Быкам важно найти баланс между работой и домом. Эксперты советуют придерживаться баланса, находя время для близких.

Что ждет в здоровье представителей знака

Специалисты утверждают, что в году Тигра у вас не будет серьезных проблем со здоровьем. Важно вести активный образ жизни, не сидеть на месте.

Не следует забывать об отпуске, ведь из-за стрессов и переживаний у вас могут быть нервные срывы.

Можете смело экспериментировать со своей внешностью. Например, добавить в гардероб нетипичные для вас вещи или покрасить волосы в новый цвет.