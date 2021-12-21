Цветочный гороскоп 2022: какое вы растение и что изменится для вас новом году

Цветочный гороскоп на 2022 год расскажет, что может измениться в жизни каждого из 36 знаков этой системы предсказаний. Основана она на древней культуре кельтов, которые жили в гармонии с природой, и обращались к ней в сложных и спорных ситуациях.

Горечавка желтая (1-10 января)

В наступающее время цветочным представителям предстоит много трудиться, в том числе и над самим собой.

Людей, рожденных в это время отличает открытый и дружелюбный нрав. Это настоящие альтруисты, любое действие которых продиктовано не личными выгодами, а желанием оказать помощь близкому человеку.

Чертополох (11-20 января)

Этому знаку впереди светит большое количество приключений и знакомств, поэтому чаще выходите в люди.

Человек-Чертополох - скромен, поэтому предпочитает держаться неприметно. Таких людей отличает внимательность, доброта, отзывчивость и легкий нрав, поэтому они всегда окружены друзьями.

Бессмертник (21-31 января)

Цветочный гороскоп пророчит знаку большие достижения в карьере, работе и финансовый успех.

Представителей знака тотема отличает изысканность, тактичность и природный шарм. Такие люди любят все красивое и утонченное, поэтому они всегда одеты по последнему слову моды, осведомлены в области музыки и кино.

Омела (1-10 февраля)

Для вас наступает время исполнения желаний, можно воплощать в реальную жизнь все свои заветные идеи.

Люди, рожденные под покровительством Омелы, отличаются харизмой и обаянием. Они никогда не остаются в одиночестве, так как всегда умеют очаровать понравившегося человека.

Красавка (11-20 февраля)

Следующий год - время трудов и плодотворных усилий. Все окупится сполна, если не перестать трудиться и добиваться всегда только большего.

Красавка - сложная и противоречивая личность, с которой не каждому удается найти общий язык. Представители данного знака отличаются загадочностью, мистичностью и нелюдимым характером.

Мимоза (21-28/29 февраля)

Нейтральное время, никаких изменений не предвидится. Год необходимо прожить в спокойствии и не лишать себя радости.

Представители данного знака восприимчивы к изменениям в жизни, отлично подстраиваются под обстоятельства и интуитивно чувствуют окружающий мир. Люди-Мимозы отличаются острым интеллектом и быстрой реакцией, а в стрессовых ситуациях проявляют настоящие чудеса героизма.

Мак (1-10 марта)

Время будет наполнено знакомствами и общением, вполне возможно, мак выйдет замуж или благополучно жениться.

Эти личности отличаются загадочностью и непредсказуемостью. Окружающие не способны отгадать скрытые мотивы поступков Мака, поэтому его часто считают не слишком адекватной личностью.

Лилия (11-20 марта)

Знаку нельзя переусердствовать, важно находить моменты для позитивного отдыха. Не помешает позаботиться о внешности.

Личности, рожденные под знаком Лилии, являются самыми самоуверенными представителями гороскопа Цветов. Это царственные и высокомерные особы, которые прекрасно знают, чего хотят от жизни.

Наперстянка (21-31 марта)

Год пророчит колоссальные изменения, которые могут касаться любых сфер жизни.

Люди-Наперстянки отличаются любопытством, трезвостью суждений и философским подходом к жизни. Это убежденные прагматики, которые не приемлют пустых мечтаний.

Магнолия (1-10 апреля)

Период хорош для профессионального роста, но нужно бояться проказ недоброжелателей и тайных недругов.

Люди-Магнолии всегда нацелены на то, чтобы занимать первые позиции в общественной жизни и профессиональной сфере. Восхищенные взгляды окружающих являются для них наркотиком, поэтому Магнолии весьма падки на лесть и комплименты.

Гортензия (11-20 апреля)

Все будет зависеть от человека, желания исполнятся, если он сам приложит к этому собственные усилия.

Личности, рожденные под покровительством Гортензии, на первый взгляд кажутся экстравертами. Они коммуникабельны, имеют широкий круг знакомств и умеют поддержать непринужденную беседу даже с малознакомыми людьми.

Георгин (21-30 апреля)

Удача светит георгину. Ему нужно быть смелее и не бояться рискованных предложений. Впереди пополнение в семействе.

Такие личности отличаются противоречивой натурой. Сегодня они могут быть мягкими и милыми романтиками, но уже завтра вы увидите перед собой холодного циника. Все зависит от того, в каком настроении встал сегодня утром Георгин.

Ландыш (1-10 мая)

Гороскоп цветов пророчит вам время перемен и решительных действий. Важно найти дружеского партнера и помощника.

Люди-Ландыши - хрупкие и нежные создания, которые на протяжении всей жизни остаются впечатлительными детьми. Они скромны и непритязательны, всегда держатся в стороне от шума и гама.

Портулак (11-20 мая)

Лучше находиться в одиночестве, так риск остаться обманутым будет минимальным.

Личностей, рожденных под покровительством Портулака, отличает непростой характер. Такие люди отличаются себялюбием и эгоизмом, они капризны и требуют максимального внимания к своей персоне.

Ромашка (21-31 мая)

Время испытаний и проверок на прочность. Перед Ромашкой встанет выбор, а от правильного решения зависит ее дальнейшая жизнь.

Люди-Ромашки отличаются доброжелательностью, это отличные слушатели, которые всегда посочувствуют чужой беде. Им не присуща излишняя откровенность, так как больше всего на свете они боятся сплетен и пересудов.

Колокольчик (1-10 июня)

Замечательный момент, чтобы улучшить свое материальное благополучие. Ему нужно много трудиться и принимать помощь от всех близких.

Колокольчики отличаются постоянством и очень привязаны к родной стране, отчему дому и родственникам. Они болезненно воспринимают любые перемены в жизни.

Маргаритка (11-21 июня)

Знаку рекомендуется выйти в общество и позабыть о прошлых обстоятельствах. Открытые сердца направлены к Маргариткам.

Люди-Маргаритки скромны и дружелюбны. Они не любят лишнего внимания к своей персоне - круг общения представителей данного знака насчитывает множество знакомых, однако настоящих и проверенных друзей у Маргариток немного.

Тюльпан (22 июня-1 июля)

Карьера будет очень удачна и благополучна, но тратить огромные суммы денег сейчас нельзя.

Люди-Тюльпаны любвеобильны и легко заводят новые знакомства. Это харизматичные и обаятельные личности, которые просто магическим образом влияют на противоположный пол.

Кувшинка (2-12 июля)

Болтовня Кувшинки может помешать ей самой стать успешнее по жизни. Важно следить за своим языком.

Люди, рожденные под покровительством Кувшинки, поразительно легко адаптируются к изменяющемуся миру. Это гибкие личности, которые могут наладить контакт с кем угодно.

Фиалка (13-23 июля)

Для вас наступит хорошее время для отдыха, командировок и путешествий. Нельзя отказываться от общения.

Фиалки - это скромные и ненавязчивые личности, что никогда не выпячивают свои многочисленные достоинства. Фиалки долго дожидаются признания своих заслуг, что, впрочем, не слишком расстраивает представителей данного тотема.

Шиповник (24 июля-2 августа)

Лидерские качества знака помогут добиться успеха на профессиональном поприще. В личной жизни - затишье.

Вам может показаться, что Шиповник упрям и абсолютно лишен чувств. Это не так - Шиповники самоотверженны до альтруизма, просто вся нежность и чуткость данного знака направлена лишь на близких людей.

Подсолнух (3-12 августа)

Нельзя зазнаваться и вести себя слишком уверенно. Девиз года – простота и спокойствие.

Представители данного знака отличаются упорством и идут вперед, несмотря на любые препятствия. Именно упрямство помогает Подсолнухам достичь успехов и хорошо устроиться в жизни.

Роза (13-23 августа)

Розе предстоит рискнуть, но риск будет обязательно оправдан и обернется большой удачей и счастьем.

Как настоящая королева цветов, Роза привыкла считать, что Вселенная вращается вокруг ее персоны. Такие личности обладают выраженными лидерскими задатками и требуют от окружающих безоговорочного подчинения.

Дельфиниум (24 августа-2 сентября)

Знаку требуется много работать, чтобы получить желаемые результаты. Нельзя забывать о своем здоровье, в частности, об иммунитете.

Личности, которые пришли в наш мир под покровительством Дельфиниума, отличаются требовательностью и любовью к порядку. Они не терпят проявлений неряшливости и всегда оценивают окружающих по внешнему виду.

Гвоздика (3-11 сентября)

Замечательный год для поиска чего-то нового. Можно изменить судьбу при помощи новых товарищей или надежных партнеров.

Представители данного тотема отличаются острым чувством справедливости. Это верные, честные и уверенные в себе личности, которые превыше всего ставят семью и традиционные ценности.

Астра (12-22 сентября)

Чтобы получить желаемое, знаку придется упорно стараться. Встреча с родственниками поможет успокоить взвинченные нервы.

Астры - жизнерадостные, харизматичные и обаятельные личности. Они отличаются отменным здоровьем и огромными запасами жизненной энергии, всегда готовы пошутить и посмеяться.

Вереск (23 сентября - 3 октября)

Вас ждет впереди отличный год исполнения всех заветных желаний. Время позитива и отдыха.

Представители данного знака старательно сдерживают эмоциональные порывы и обдумывают каждый шаг, так как очень зависимы от общественного мнения. Верески тщательно следят за модой, любят стильно и красиво одеваться и просто тают от комплиментов.

Камелия (4-13 октября)

Цветочный гороскоп по знаку зодиака предлагает расслабиться и жить теми обстоятельствами, которые подарит судьба.

Люди-Камелии на первый взгляд кажутся слабыми и неуверенными в собственных силах. Однако на самом деле они весьма отважны и склонны к авантюрам, просто не слишком любят быть на виду, предпочитая не привлекать к себе лишнего внимания.

Сирень (14-23 октября)

В следующем году важно позаботиться о себе, личном здоровье и собственной внешности.

Эти личности отличаются неуемной энергией, детской непосредственностью, любопытством и неиссякаемым энтузиазмом. На первый взгляд они могут показаться несколько инфантильными, однако это не мешает Сирени при необходимости проявлять упорство и целеустремленность.

Фрезия (24 октября - 2 ноября)

Осторожность сейчас не помешает, в окружении имеется человек, который выдвигает черные мысли и делает негативные поступки.

Люди-Фрезии не привыкли к поражениям. Они невероятно упорны, так что могут без зазрения совести пойти по головам ради реализации личных желаний. Эти личности – умелые манипуляторы, которые могут уговорить окружающих на что угодно.

Орхидея (3-12 ноября)

Благоприятное время для профессиональных дел. Не нужно стремиться к повышенным высотам, можно получить большое удовольствие и от того, что сейчас уже есть.

Люди-Орхидеи обладают способностью к ясновидению. Это мистики и фаталисты, которые бывают весьма суеверными. Способность на каждом шагу замечать дурные приметы портит жизнь представителям данного знака.

Пион (13-22 ноября)

Вас ждет спокойное и уравновешенное время, когда будет минимум потрясений и забот.

Пионы - сильные и активные личности, отличающиеся поистине сибирским здоровьем и неиссякаемой жизненной силой. Кажется, нет такого дела, с которым бы не мог справиться человек-Пион.

Гладиолус (23 ноября - 2 декабря)

Вам пришла пора настроить на позитив личную жизнь, ведь эта сфера жизни будет главной в 2022 году.

Гладиолусов многие называют любимчиками судьбы. Представители данного знака являются чуть ли не самыми успешными среди всех представителей Цветочного гороскопа.

Одуванчик (3-12 декабря)

Энергичным и активным знакам придется пройти через небольшие жизненные трудности, но успех им обеспечен.

Жизнерадостные Одуванчики не терпят зимних холодов и осенней слякоти. Отсутствие солнца вполне может загнать их в депрессию, так что при первой же возможности Одуванчики отправляются поближе к морю, чтобы погреться в жарких тропиках и накупаться в теплой воде.

Лотос (13-22 декабря)

Вам в следующем году нельзя пытаться что-то изменить, время для этого еще не подошло.

Людей-Лотосов отличает чистота помыслов, искренность слов и благородство натуры. Это выносливые, сильные и энергичные личности. Они никогда не пожертвуют честью ради достижения корыстных интересов и всегда стоят на страже справедливости.

Эдельвейс (23-31 декабря)

Наполненные чувствами знаки будут довольствоваться настоящей жизнью и благополучием судьбы.

Это свободолюбивые, импульсивные и непоследовательные в делах и словах личности. Люди-Эдельвейсы не переносят рутину, скуку и обыденность. Их жизнь должна быть похожа на бесконечный праздник, на котором одно событие тут же сменяется другим.