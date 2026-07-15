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У Польщі хочуть саджати на 30 років за непокору наказам в армії

00:42 15.07.2026 Ср
2 хв
Варшава вирішила діяти на випередження на тлі вторгнення РФ в Україну
aimg Пилип Бойко
У Польщі хочуть саджати на 30 років за непокору наказам в армії Фото: солдат армії Польщі (Getty Images)
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Польща розпочала масштабний перегляд національного законодавства на випадок збройного конфлікту, спираючись на досвід українського спротиву. Варшава хоче навести повний лад у своїх збройних силах на випадок вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.

Польський уряд ретельно аналізує події в Україні й бачить, що Київ був змушений змінювати правову базу на ходу. Повномасштабне вторгнення виявило прогалини в старих нормах, тому тепер Варшава хоче уникнути цих помилок.

"Кілька місяців тому профільні відомства отримали спеціальне доручення. Треба знайти всі слабкі місця в законах. Ми орієнтуємося на Україну щодо змін, які їй довелося дуже швидко запроваджувати, оскільки вона була захоплена зненацька війною, а чинне законодавство виявилося до цього не готовим", - наголосив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Міністерство юстиції вже підготувало аналітичну записку щодо серйозних коректив у Кримінальному кодексі. Головний акцент роблять на дисципліні під час бойових дій.

"Важливо розуміти: країна має бути готова юридично. Це фундамент оборони. Проте остаточних рішень ще немає. Жодних рішень тут ще не ухвалено. Ми аналізуватимемо ситуацію таким чином, щоб сформувати законодавство, яке гарантуватиме ефективну оборону Республіки Польща", — підкреслив польський міністр.

Покарання до 30 років за непокору

Плани уряду виглядають радикальними, адже юристи пропонують суттєво підвищити відповідальність для військових. Це стосується критичних ситуацій на фронті.

Серед імовірних нововведень:

  • посилення відповідальності за невиконання наказу;
  • жорстке покарання за непокору в бойовій ситуації;
  • терміни ув'язнення до 30 років за тяжкі порушення (наприклад, непокора наказу);
  • можливість запровадження довічного позбавлення волі.

Наразі ці пропозиції проходять стадію детального обговорення. Уряд зважує всі ризики для прийняття остаточного рішення.

Контекст новини

Варшава не припиняє підготовку до потенційного нападу чи провокацій з боку РФ. Наприклад, в рамках програми "Східний щит" Польща прискорює воєнну підготовку населення. На добровільні навчання записалися понад 20 тисяч жителів країни, що стало рекордним показником.

Проте з оборонними спорудами не все виходить швидко. За останні пів року у Польщі збудували лише один кілометр повноцінної захисної лінії в рамках "Східного щита". Сама лінія оборони має розтягнутись на 700 кілометрів.

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