Сколько ресторанов McDonald's в мире, а где "маков" нет вообще?

С тех пор, как Ричард и Морис МакДональды открыли первый McDonald's в Сан-Бернардино (Калифорния, США) 15 мая 1940 года, с особым меню рестораторов с его последующими вариациями и новшествами познакомились миллиарды людей.

Так, по открытым данным, рестораны сети "Маков" ежедневно обслуживают около 70 миллионов клиентов.

Всего компания насчитывает более 40 тысяч заведений в разных странах мира. Кстати, в течение последних 16 лет количество "Маков" растет из года в год. Согласно разным отчетам, на планете открывается новая торговая точка каждые 5-15 часов.

В Украине действует 109 "Маков" в 24 городах и 4 селах. Все заведения с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля заморозили работу, но теперь МакДональдз решил снова открыть двери для украинских клиентов. Вначале это будет в Киеве и в западных областях, а жителям других регионов придется еще подождать.

Больше всего ресторанов МакДональдз - в США. Было подсчитано в 2021-м, что в Штатах 13 438 торговых точек.

А вот у соседней с Америкой Кубы только один "Мак", что в 5 раз меньше, чем на уступающему по размеру острову Гуама в западной части Тихого океана.

И тут нет ничего особо удивительного, ведь на крупнейшем на Земле острове Гренландия МакДональдз нет вообще.

Да и на Африканском континенте "Маки" присутствуют лишь в четырех странах: Марокко, Египте, Южной Африке и Маврикии. При том, что в Африке проживает более 1,2 миллиарда человек.

МакДональдз работает и не во всех странах Европы - сети фастфудов нет в Исландии и Македонии.

На других уголках мира государства, куда не добрались Маки, являются Гамбия, Кыргызстан, Лаос и Боливия.

В РФ теперь тоже не работает McDonald's - в ответ на военную агрессию против Украины корпорация решила свернуть бизнес на российском рынке, закрыв все 850 ресторанов в этой стране. Москва "отжала" заведения, и запустила на их мощностях собственные квази-Маки под названием "Вкусно и точка".