Хитрости, которые делают блюда вкуснее: бывший работник McDonald’s поразил секретами сети

Раскрыт секрет вкусной колы из McDonald’s (иллюстративное фото: pixabay.com)

McDonald’s, как и другие крупные компании, идет на хитрости для привлечения большого количества клиентов. Но сеть быстрой еды придумала весьма хитрый подход к продукции, благодаря чему еда оттуда кажется вкуснее, чем где либо. Это касается даже соломинок для газированных напитков.

Несколько секретов McDonald’s раскрыл бывший сотрудник сети, которые он рассказал в видео в TikTok. 27-летний мужчина говорит, что некоторое время работал в "Макдональдсе" и был удивлен работой сети фастфудов. Как он говорит, это настоящая наука.

Оказывается, что кока-кола в McDonald’s вкуснее, чем из магазина, потому что в нее добавляют больше сахара. А еще на вкус влияет соломинка. Как он утверждает, в этой сети она большая, чтобы большее количество пузырьков попадало в ротовую полость человека.

"Я много узнал за время работы в McDonald’s. Вы думаете, что это просто фастфуд и все такое? А нет. Их работа - это настоящая наука! Например, соломинки там шире. Хотите узнать для чего? Все ради того, чтобы больше пузырьков попадало на ваш язык, именно поэтому газированная воспринимается как вкуснее", - сказал он.

Также бывший работник "Макдональдса" рассказал, из чего делают мороженое. Так, если верить мужчине, оно делается из взбитых сливок.

И наконец он раскрыл секрет аппетитной курицы в сети быстрого питания. С его слов, чтобы она влажная и ароматная, ее обрабатывают водой с солью.

Напомним, в компании McDonald's объявили о изменение процесса приготовления бургеров и с декабря рецепт любимого блюда во всем мире стал другим.

Ранее в зв'связи с карантином компания "МакДональдс" сделала официальное заявление о изменении плана работы на период ограничений.