Скільки ресторанів McDonald's у світі, а де "маків" немає взагалі?

Відтоді, як Річард і Моріс МакДональди відкрили перший Mcdonald's в Сан-Бернардіно (Каліфорнія, США) 15 травня 1940 року, з особливим меню рестораторів з його подальшими варіаціями і нововведеннями познайомилися мільярди людей.

Так, за відкритими даними, ресторани мережі "Маків" щодня обслуговують близько 70 мільйонів клієнтів.

Всього компанія налічує понад 40 тисяч закладів у різних країнах світу. До речі, протягом останніх 16 років кількість "Маків" зростає з року в рік. Згідно з різними звітами, на планеті відкривається нова торгова точка кожні 5-15 годин.

В Україні діє 109 "Маків" у 24 містах і 4 селах. Всі заклади з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого заморозили роботу, але тепер МакДональдз вирішив знову відкрити двері для українських клієнтів. Спочатку це буде в Києві та у західних областях, а жителям інших регіонів доведеться ще почекати.

Найбільше ресторанів МакДональдз - у США. Було підраховано в 2021-му, що в Штатах 13 438 торгових точок.

А ось у сусідній з Америкою Куби тільки один "Мак", що в 5 разів менше, ніж на острові Гуама, що поступається за розміром, у західній частині Тихого океану.

І тут немає нічого особливо дивного, адже на найбільшому на Землі острові Гренландія МакДональдз немає взагалі.

Та й на Африканському континенті "Маки" присутні лише в чотирьох країнах: Марокко, Єгипті, Південній Африці та Маврикії. При тому, що в Африці проживає понад 1,2 мільярда людей.

МакДональдз працює і не у всіх країнах Європи - мережі фастфудів немає в Ісландії та Македонії.

На інших куточках світу держави, куди не дісталися Маки, є Гамбія, Киргизстан, Лаос і Болівія.

У РФ тепер теж не працює Mcdonald's - у відповідь на військову агресію проти України корпорація вирішила згорнути бізнес на російському ринку, закривши всі 850 ресторанів у цій країні. Москва "віджала" заклади, і запустила на їх потужностях власні квазі-Маки під назвою "Вкусно и точка".