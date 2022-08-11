Интересные факты о McDonald's в Украине, которые вы не знали
McDonald’s возобновляет работу в Украине своих ресторанов быстрого питания после паузы с начала полномасштабного вторжения РФ. Заведения сети снова откроют двери для посетителей - пока лишь в некоторых регионах - и продолжат радовать украинских любителей блюд мак-меню, чем занимаются... уже четверть века.
За этот солидный период МакДональдз в Украине обзавелся рядом интересных историй. Какие любопытные факты о популярной сети вы могли не знать - читайте в материале Styler ниже.
- Первый в Украине "Мак" появился 25 лет назад - дебютное заведение открыло двери для киевлян и гостей столицы возле станции метро "Лукьяновка" 24 мая 1997 года.
- Наша страна стала 102-й, где МакДональдз стал развивать сеть своих ресторанов. Кстати, всего заведения компании работают в более чем 120 государствах мира.
- По состоянию на сейчас в развитие сети своих общепитов и инфраструктуры Украины МакДональдз вложил около 225 миллионов долларов.
- В Украине действует 109 "Маков" в 24 городах и 4 селах.
- Больше всего ресторанов сети в Киеве - 46, а далее в "топ-5" входят Харьков (12), Днепр (11), Одесса (8) и Львов (5).
- МакДональдзы есть пока во всех областных центрах Украины. Так, рестораны сети пока не появились в Ужгороде, Черновцах (руководство компании "МакДональдз Юкрейн Лтд" запланировало их построить в городах в 2022 году), а в Кропивницком уже начали строить.
- В прошлом году McDonald's в Украине заявил о намерении инвестировать в развитие сети ресторанов 42 миллиона долларов и открыть около 10 новых заведений.
- На оккупированных Россией территориях Украины МакДональдзы не работают - они закрылись еще с начала интервенции войск страны-агрессора в 2014 году.
- Фастфуды под вывесками "Mс" и "ДонМак" в оккупированных Луганске (раньше был 1 ресторан) и Донецке (было 3 ресторана) не имеют к McDonald's никакого отношения. Они появились на мощностях отжатых захватчиками заведений и оборудования.
В оккупированном Луганске отжатом в 2014 году помещении МакДональдз стал работать общепит "Mс" (фото из соцсетей)
- В Крыму, оккупированном РФ, заведения МакДональдз тоже постигла печальная участь - интервенты "национализировали" рестораны, переименовали, и кормят посетителей квази-маковскими блюдами, которые готовят по собственным рецептам.
- Кстати, ресторан в Симферополе раньше входил в рейтинг наиболее посещаемых заведений сети. А вообще на территории АРК раньше работали МакДональдзы в Симферополе, Ялте и Севастополе.
- Во время пандемии коронавируса и карантина, по данным руководства McDonald's в Украине, поток клиентов сократились на 20% по итогам 2020 года, продажи уменьшились на 4%, при этом продажи с доставками выросли в 4,5 раза.
- Что касается карантина, то несмотря на ограничения в 2021 году во время открытия первого МакДональдза в Хмельницком у дверей заведения образовались гигантские очереди.
Видео: в Хмельницком открытие первого фастфуда McDonald's вызвало ажиотаж
- К слову, подобная ситуация наблюдалась перед этим и в Ивано-Франковске, где в апреле 2021-го открытие первого ресторана McDonald’s тоже вызвало небывалый ажиотаж среди жителей города.
Очереди на открытии McDonald's в Ивано-Франковске в 2021 (фото: facebook.com/veselui.pro)
- МакДональдз в Киеве на Вокзальной площади два раза подряд занял 2-е место среди более 34 тысяч заведений сети в мире по количеству посетителей.
- 9 украинских ресторанов МакДональдз вошли в список 100 самых посещаемых заведений сети по всему миру.
- Самый крупный одноэтажный McDonald's Украины находится в Луцке.
МакДональдз в Луцке (фото: uk.wikipedia.org)
- Осенью 2021-го на Бориспольской трассе появился первый "Мак" в Украине, который расположен прямо на автомагистрали.
- МакДональдз проводит корпоративные конкурсы лучших исполнителей среди своих сотрудников, и солистка группы Go_A Катя Павленко, которая в свое время работала в "Маке" на Лукьяновке, взяла первое место Voice of McDonalds Ukraine 2013. Артистка рассказывала в интервью, что о своем участии в Нацотборе на Евровидение 2020 она узнала как раз на рабочем месте, когда готовила заказы клиентам заведения.
Видео: вокалистка Go_A Екатерина Павленко, работая в 2013 году в "Маке" на Лукьяновке, победила на конкурсе Voice of McDonalds Ukraine
- В сентябре 2021 года в компании МакДональдз решили закрыть McCafé в Украине из-за наличия премиального кофе в основном меню всех ресторанов своей сети.
- Дизайн и внутренний вид всех заведений сети привели к единому образцу в 2010 году.
- В украинских заведениях мак-меню не особо отличается от меню в других странах мира. Но некоторые блюда есть только в нашей стране: каждый год проводится сезон украинской кухни, а также в ресторанах представлены серия "украинских бургеров" и "украинский соус".
Напомним, ранее бывший работник МакДональдз поразил секретами сети.
Добавим, перед этим в СМИ появилась информация, что сеть рассчитывает возобновить работу в Украине уже с августа.