Интересные факты о McDonald's в Украине, которые вы не знали

McDonald’s возобновляет работу в Украине своих ресторанов быстрого питания после паузы с начала полномасштабного вторжения РФ. Заведения сети снова откроют двери для посетителей - пока лишь в некоторых регионах - и продолжат радовать украинских любителей блюд мак-меню, чем занимаются... уже четверть века.

За этот солидный период МакДональдз в Украине обзавелся рядом интересных историй. Какие любопытные факты о популярной сети вы могли не знать - читайте в материале Styler ниже.