Сколько кандидаты потратили на голос избирателя: рейтинг вас удивит

Выборы президента 2019 проанализировали в Комитете избирателей Украины и сопоставили денежную сумму, которые кандидаты официально потратили на агитацию и залог с количеством голосов избирателей, которые они получили по результатам выборов 31 марта на первом туре. Данные опубликованы на странице КИУ в Facebook.

Согласно анализу, самой дорогой стала "стоимость голоса" для Романа Насирова, Сергея Каплина, Аркадия Корнацкого и Сергея Носенко. Их траты значительно превысили то количество голосов избирателей, которые они получили.

В рейтинге "золотых голосов" Насиров занял первое место. Он потратил на агитационную кампанию и залог 2,5 миллиона гривен, получив при это только 2507 голосов "за". Таким образом, стоимость одного голоса для кандидата составила 997 гривен, что стало рекордной суммой.

Каплин разместился на втором месте в рейтинге. Им было потрачено 1,26 млн грн, а проголосовали за него 14871 граждан. Стоимость голоса составила 849 грн.

"Бронза" в рейтинге досталась Корнацкому: потрачено 3,5 млн грн и получено 4358 голосов избирателей. Стоимость одного голоса составила 825 грн.

На четвертом месте разместился кандидат Носенко. Он потратил 2,5 млн грн, получив при этом 3119 "за". Стоимость голоса - 807 грн.

Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)

В рейтинге денежных трат за голоса избирателей на последних местах оказались Игорь Смешко, Владимир Зеленский и Юрий Тимошенко.

Однофамилец лидера ВО "Батькивщина" потратил на кампанию вместе с залогом 2,5 млн гривен, получив 114 207 голосов. Таким образом, у Юрия ушло 22 грн. за 1 голос.

Владимир Зеленский потратил 88, 9 миллионов гривен и получил 5 529 460 голосов "за". Таким образом стоимость голоса составила 16 грн. В сравнении с другими лидерами президентской гонки: стоимость голоса для Петра Порошенко составила 141 грн., для Юлии Тимошенко - 68 грн, для Юрия Бойко - 23 грн, для Анатолия Гриценко - 82 грн.

Наименьшей среди всех кандидатов стала стоимость голоса для Игоря Смешко. Политик потратил 3,9 млн грен и получил поддержку 1 104 537 избирателей. Стоимость голоса составила всего 4 гривны.

Фото: выборы президента 2019 (РБК-Украина)

Глава КИУ Алексей Кошель убежден, что реальные расходы кандидатов могут значительно отличаться от тех сумм, которые они указали в своих промежуточных отчетах.

При анализе эксперты использовали данные ЦИК на момент подсчета 97,10% бюллетеней.

Стоимость одного голоса избирателя:

1. Роман Насиров - 997 грн.

2. Сергей Каплин - 849 грн.

3. Аркадий Корнацкий - 825 грн.

4. Сергей Носенко - 807 грн.

5. Виталий Куприй - 606 грн.

6. Александр Шевченко - 592 грн.

7. Виталий Скоцик - 591 грн.

8. Александр Данилюк - 555 грн.

9. Александр Соловьев - 482 грн.

10. Андрей Новак - 476 грн.

11. Руслан Ригованов - 462 грн.

12. Александр Ващенко - 449 грн.

13. Илья Кива - 445 грн.

14. Николай Габер - 444 грн.

15. Виктор Кривенко - 435 грн.

16. Виктор Бондарь - 365 грн.

17. Василий Журавлев - 304 грн.

18. Игорь Шевченко - 273 грн.

19. Валентин Наливайченко - 205 грн.

20. Юрий Кармазин - 186 грн.

21. Владимир Петров - 180 грн.

22. Юрий Деревянко - 169 грн.

23. Ольга Богомолец - 167 грн.

24. Инна Богословская - 159 грн.

25. Александр Вилкул - 149 грн.

26. Петр Порошенко - 141 грн.

27. Юлия Литвиненко - 140 грн.

28. Роман Бессмертный - 117 грн.

29. Олег Ляшко - 85 грн.

30. Гриценко - 82 грн.

31. Геннадий Балашов - 79 грн.

32. Юлия Тимошенко - 68 грн.

33. Руслан Кошулинский - 61 грн.

34. Юрий Бойко - 23 грн.

35. Тимошенко Юрий Владимирович - 22 грн.

36. Владимир Зеленский - 16 грн.

37. Игорь Смешко - 4 грн.

Фото: выборы президента Украины 31 марта 2019 (РБК-Украина)

Как сообщалось ранее, самыми массовыми нарушениями на выборах стали разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня.

Также мы писали о том, что избирателям напомнили о подготовке к волеизъявлению во втором туре президентских выборов. Для того, чтобы проголосовать не по месту своей регистрации, необходимо снова подать документы в государственный реестр избирателей аналогично, как в первом туре.

Напомним, что на выборах президента Украины по результатам подсчета 99% протоколов, во второй тур выходят Владимир Зеленский - за которого проголосовали 30,23% избирателей и Петр Порошенко - с поддержкой 15,92% избирателей.