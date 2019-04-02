Сколько кандидаты потратили на голос избирателя: рейтинг вас удивит

Какие кандидаты на выборах президента 2019 потратили больше всего денег на одно "за"
Выборы президента 2019 проанализировали в Комитете избирателей Украины и сопоставили денежную сумму, которые кандидаты официально потратили на агитацию и залог с количеством голосов избирателей, которые они получили по результатам выборов 31 марта на первом туре. Данные опубликованы на странице КИУ в Facebook.
Согласно анализу, самой дорогой стала "стоимость голоса" для Романа Насирова, Сергея Каплина, Аркадия Корнацкого и Сергея Носенко. Их траты значительно превысили то количество голосов избирателей, которые они получили.
В рейтинге "золотых голосов" Насиров занял первое место. Он потратил на агитационную кампанию и залог 2,5 миллиона гривен, получив при это только 2507 голосов "за". Таким образом, стоимость одного голоса для кандидата составила 997 гривен, что стало рекордной суммой.
Каплин разместился на втором месте в рейтинге. Им было потрачено 1,26 млн грн, а проголосовали за него 14871 граждан. Стоимость голоса составила 849 грн.
"Бронза" в рейтинге досталась Корнацкому: потрачено 3,5 млн грн и получено 4358 голосов избирателей. Стоимость одного голоса составила 825 грн.
На четвертом месте разместился кандидат Носенко. Он потратил 2,5 млн грн, получив при этом 3119 "за". Стоимость голоса - 807 грн.
Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)
В рейтинге денежных трат за голоса избирателей на последних местах оказались Игорь Смешко, Владимир Зеленский и Юрий Тимошенко.
Однофамилец лидера ВО "Батькивщина" потратил на кампанию вместе с залогом 2,5 млн гривен, получив 114 207 голосов. Таким образом, у Юрия ушло 22 грн. за 1 голос.
Владимир Зеленский потратил 88, 9 миллионов гривен и получил 5 529 460 голосов "за". Таким образом стоимость голоса составила 16 грн. В сравнении с другими лидерами президентской гонки: стоимость голоса для Петра Порошенко составила 141 грн., для Юлии Тимошенко - 68 грн, для Юрия Бойко - 23 грн, для Анатолия Гриценко - 82 грн.
Наименьшей среди всех кандидатов стала стоимость голоса для Игоря Смешко. Политик потратил 3,9 млн грен и получил поддержку 1 104 537 избирателей. Стоимость голоса составила всего 4 гривны.
Фото: выборы президента 2019 (РБК-Украина)
Глава КИУ Алексей Кошель убежден, что реальные расходы кандидатов могут значительно отличаться от тех сумм, которые они указали в своих промежуточных отчетах.
При анализе эксперты использовали данные ЦИК на момент подсчета 97,10% бюллетеней.
Стоимость одного голоса избирателя:
Фото: выборы президента Украины 31 марта 2019 (РБК-Украина)
Как сообщалось ранее, самыми массовыми нарушениями на выборах стали разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня.
Также мы писали о том, что избирателям напомнили о подготовке к волеизъявлению во втором туре президентских выборов. Для того, чтобы проголосовать не по месту своей регистрации, необходимо снова подать документы в государственный реестр избирателей аналогично, как в первом туре.
Напомним, что на выборах президента Украины по результатам подсчета 99% протоколов, во второй тур выходят Владимир Зеленский - за которого проголосовали 30,23% избирателей и Петр Порошенко - с поддержкой 15,92% избирателей.