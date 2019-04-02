Скільки кандидати витратили на голос виборця: рейтинг вас здивує

Вибори президента 2019 проаналізували у Комітеті виборців України і зіставили грошову суму, які кандидати офіційно витратили на агітацію і заставу за кількістю голосів виборців, які вони отримали за результатами виборів 31 березня на першому турі. Дані опубліковані на сторінці КВУ в Facebook.

Згідно з аналізом, найдорожчою стала "вартість голосу" для Романа Насірова, Сергія Капліна, Аркадія Корнацького та Сергія Носенка. Їх витрати значно перевищили кількість голосів виборців, які вони отримали.

У рейтингу "золотих голосів" Насіров посів перше місце. Він витратив на агітаційну кампанію і заставу 2,5 мільйона гривень, отримавши за це тільки 2507 голосів "за". Таким чином, вартість одного голосу для кандидата склала 997 гривень, що стало рекордною сумою.

Каплін розмістився на другому місці у рейтингу. Їм було витрачено 1,26 млн грн, а проголосували за нього 14871 громадян. Вартість голосу - 849 грн.

"Бронза" у рейтингу дісталася Корнацькому: витрачено 3,5 млн грн і отримано 4358 голосів виборців. Вартість одного голосу склала 825 грн.

На четвертому місці розмістився кандидат Носенко. Він витратив 2,5 млн грн, отримавши при цьому 3119 "за". Вартість голосу - 807 грн.

Фото: голосування на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)

У рейтингу грошових витрат за голоси виборців на останніх місцях опинилися Ігор Смешко, Володимир Зеленський та Юрій Тимошенко.

Однофамілець лідерки ВО "Батьківщина" витратив на кампанію разом із заставою 2,5 млн гривень, отримавши 114 207 голосів. Таким чином, у Юрія пішло 22 грн. за 1 голос.

Володимир Зеленський витратив 88, 9 мільйонів гривень та отримав 5 529 460 голосів "за". Вартість голосу склала 16 грн. У порівнянні з іншими лідерами президентської гонки: для Петра Порошенка вартість голосу склала 141 грн., для Юлії Тимошенко - 68 грн, для Юрія Бойка - 23 грн, для Анатолія Гриценка - 82 грн.

Найменшою стала вартість голосу для Ігоря Смешка. Він витратив 3,9 млн грен і отримав підтримку 1 104 537 виборців. Вартість голосу - лише 4 гривні.

Фото: вибори президента 2019 (РБК-Україна)

Голова КВУ Олексій Кошель переконаний, що реальні витрати кандидатів можуть значно відрізнятися від тих сум, які вони вказали в своїх проміжних звітах.

При аналізі експерти використовували дані ЦВК на момент підрахунку 97,10% бюлетенів.

Фото: вибори президента України 31 березня 2019 (РБК-Україна)

Скрін: facebook.com/cvu.ngo

Як повідомлялося раніше, наймасовішими порушеннями на виборах стали розголошення таємниці голосування та фотографування виборчого бюлетеня.

Також ми писали про те, що виборцям нагадали про підготовку до волевиявлення у другому турі президентських виборів. Для того, щоб проголосувати не за місцем своєї реєстрації, необхідно знову подати документи до державного реєстру виборців аналогічно, як у першому турі. Дедлайн для підтвердження місця голосування - не пізніше, ніж за п'ять днів до виборів. Додамо, що другий тур виборів президента України 2019 призначили на 21 квітня.

Нагадаємо, що на виборах президента України за результатами підрахунку 99% протоколів, у другий тур виходять Володимир Зеленський - за якого проголосували 30,23% виборців і Петро Порошенко - з підтримкою 15,92% виборців.