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Второй тур выборов: важная памятка избирателям для голосования

STYLERВыборы 2019    01.04.2019 - 08:29
Второй тур выборов: важная памятка избирателям для голосования
Выборы президента 2019 (фото: РБК-Украина)

На выборах президента 2019 во втором туре явка может бытьвыше, надеется министр юстиции

Выборы президента Украины 2019 ознаменовались незначительными нарушениями в ходе голосования, но в целом эксперты охарактеризовали как спокойные. Пока идет подсчет голосов по итогам первого тура 1 марта, избирателям напомнили о подготовке к волеизъявлению во втором туре.

Для того, чтобы проголосовать не по месту своей регистрации, украинцам необходимо снова подать документы в государственный реестр избирателей. Аналогично, как в первом туре, напомнил глава Минюста Павел Петренко в своем Twitter.

При этом дедлайн для подтверждения места голосования - не позже, чем за пять дней до выборов.

"Это очень важно", - отметил министр, обращаясь ко всем, кто голосует не по месту регистрации. 

Петренко добавил, что очень много украинцев живут не по месту регистрации.

"Задача государства - дать возможность таким гражданам проголосовать с максимальным комфортом", - написал он

Также министр высказал надежду, что во втором туре выборов президента примут участие еще больше граждан.

Второй тур выборов: важная памятка избирателям для голосования

Скрин: twitter.com/Petrenko_Pavlo

Напомним, что второй тур выборов президента Украины 2019 назначили на 21 апреля.

Как сообщалось ранее, около 7 утра 1 апреля Центральная избирательная комиссия обработала более 40% протоколов. По подсчетам, лидирует Владимир Зеленский, за него отдали голоса 30,22% украинцев. На втором месте - Петр Порошенко, за которого проголосовали 16,65% граждан. Замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко, 13,13% голосов "за". Добавим также, что пользователи сети уже активно обсуждают данные Национального экзит-пола

Также мы писали о том, что самыми массовыми нарушениями на выборах стали разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня.

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