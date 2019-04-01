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Выборы 2019: назвали самые массовые нарушения

STYLERВыборы 2019    01.04.2019 - 06:05
Выборы 2019: назвали самые массовые нарушения
Фото: выборы президента Украины 31 марта 2019 (РБК-Украина)

Выборы президента Украины 31 марта эксперты назвали агрессивными и активными

Выборы президента 31 марта прошли в Украине без существенных нарушений. Пока вовсю идет подсчет голосов и определяются кандидаты-победители первого тура, в гражданской сети "ОПОРА" рассказали о нарушениях, зафиксированных во время голосования на избирательных участках. Координатор ГС Ольга Айвазовская также назвала самые "популярные" из них, передает "Радио Свобода".

Так, самым распространенным нарушением стало разглашение тайны голосования на выборах.

Также в сомнительный топ вошло фотографирование избирательного бюллетеня.

Как отметила Айвазовская, оба примера являются серьезным нарушением.

Она рассказала, что снимают бюллетень в основном для того, чтобы показать результаты голосования в социальных сетях, а это может свидетельствовать о продаже своего голоса.

"К счастью, покрытие таких нарушений - около 4% избирательных участков в целом. И результат на самом деле на 1-1,5% выше, чем мы фиксировали в 2014 году ", - говорит Айвазовская.

Выборы 2019: назвали самые массовые нарушения

Фото: выборы президента 2019 в Киеве (РБК-Украина)

Имели место также и процедурные нарушения, такие как некорректное проведение утренних заседаний избирательных комиссий. В то же время подобных случаев было меньше, чем в 2014 году.

Координатор "ОПОРЫ" определила явку на выборах президента 2019 на 3% выше, чем в 2014-м.

Сам же избирательный процесс Айвазовская охарактеризовала как "агрессивный" и "активный".

Выборы 2019: назвали самые массовые нарушения

Фото: выборы президента 2019 (РБК-Украина)

Как сообщалось ранее, в Киеве на выборах президента 2019 возле здания ЦИК молодые люди спортивного телосложения прогнали журналиста российского телеканала. Ему не дали снять сюжет о ходе голосования и обвинили в попытке исказить результаты экзит-полов.

Также мы писали о том, что в Киеве в Днепровском районе на одном из участков у работницы комиссии обнаружили ручку с чернилами, которые исчезают

Добавим также, что пользователи сети уже активно обсуждают данные Национального экзит-пола

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