Скандальний Василь Ломаченко втретє став батьком

Боксер Василь Ломаченко, який порівнював Україну з нацистською Німеччиною та потрапив до списку державних зрадників, став батьком втретє. Через це ніхто не знає, коли він повернеться на ринг.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на BoxingScene.
Так, промоутер Боб Арум висловився про Ломаченко, коли говорив про майбутні бої. Річ у тому, що днями американський боксер Реймонд Мураталья завоював титул тимчасового чемпіона IBF. А українець має постійний пояс чемпіона, тому багатьох цікавить, чи зійдеться він з американцем у двобої.
"Я не маю уявлення, чи повернеться Ломаченко", - сказав Арум про боксера, який востаннє з'являвся на рингу у травні минулого року.
За словами промоутера, Ломаченко нещодавно знову став батьком. А тому коли він тепер повернеться в бокс - залишається загадкою.
Сам спортсмен новину про третю дитину поки що ніяк не коментував. Його сторінка в Instagram недоступна для українців. А в Facebook його останній допис датовано 9 травня - в ньому про родину не йшлося.
Відомо, що дружина Ломаченко - Олена, майстер спорту міжнародного класу з акробатики. У них двоє дітей (син Анатолій та донька Вікторія). А як назвали третю дитину та чи дійсно у родині боксера поповнення - поки що невідомо.
Боксер, який здобув неабияку популярність в світі спорту, нерідко потрапляє в ситуації, які викликають неоднозначні реакції суспільства.
Зокрема він публікував відео з російським спецназом. У січні 2020 року Ломаченко розмістив в Instagram відео, на якому зображено військових країни-агресорки, які заходять до церкви, ставлять свічки перед іконами, а потім вирушають на стрільбища. Це відео викликало обурення серед українців, оскільки на формі спецназівців були помітні нашивки з російськими прапорами. Багато користувачів мережі засудили боксера за підтримку російських військових, які брали участь у бойових діях проти України.
На початку повномасштабної війни РФ проти України спортсмен не засудив путінську агресію. Замість цього він закликав "відновити дружні відносини з Росією".
А у серпні 2022 року Ломаченко підтримав "хорошого" московського попа. Він поділився відео, в якому позитивно висловлювався про митрополита Запорізького і Мелітопольського Луку, ієрарха Української православної церкви Московського патріархату. Цей вчинок також спричинив хвилю критики, оскільки митрополит Лука відомий своєю проросійською позицією та підтримкою ідеї "русского мира".
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