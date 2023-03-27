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"Войовничий атеїзм". Ломаченко порівняв Україну з нацистською Німеччиною

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Понеділок 27 березня 2023 09:48
"Войовничий атеїзм". Ломаченко порівняв Україну з нацистською Німеччиною Василь Ломаченко знову зганьбився (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Боксер Василь Ломаченко, внесений до списку державних зрадників України, знову потрапив у скандал.

Спортсмен у Instagram опублікував відео, в якому йде порівняння зі станом Києво-Печерської лаври під час Другої світової війни та станом під керівництвом УПЦ МП.

Що опублікував у соцмережі Ломаченко

Екс-чемпіон світу з боксу вирішив порівняти чинну владу України з німецькими нацистами, які руйнували церкви в часи Другої світової війни.

Також скандальний спортсмен додав цитати священномученика Ігнатія Антіохійського та святителя Іоанна Золотоуста.

Зазначимо, що для користувачів в Україні сторінка в Instagram Ломаченко - недоступна, але на неї можна зайти та подивитися відео, використовуючи VPN.

"Хто слідує за тим, хто вводить розкол, той не успадковує Царства Божого. Хто тримається чужого вчення, той не співчуває стражданню Христовому. Священномученик Ігнатій Антіохійський", - підписав ролик боксер.

Ось деякі кадри зі скандального відео.

&quot;Войовничий атеїзм&quot;. Ломаченко порівняв Україну з нацистською Німеччиною&quot;Войовничий атеїзм&quot;. Ломаченко порівняв Україну з нацистською Німеччиною

Ломаченко порівняв Україну з нацистською Німеччиною (Скріншот instagram.com/lomachenkovasiliy)

Цікаво, чому Ломаченко забув написати, що левову частку українських церков знищила саме радянська влада, яку зараз так вихваляють Путін і його пропагандисти, а також сам глава РПЦ Кирило...

Нагадаємо, що Instagram заблокував сторінку Ломаченка для користувачів з України.

Також читайте, Василя Ломаченка внесли до реєстру держзрадників.

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Василь Ломаченко