Екс-чемпіон світу зробив заяву про повернення Ломаченка

Василь Ломаченко вже тривалий час не виходив на ринг і ситуація з його карʼєрою залишається доволі незрозумілою, через велику кількість скандалів. Однак, незважаючи на все, він продовжує володіти титулом чемпіона світу по версії IBF.

Про те, чи зможе Ломаченко повернутися на високий рівень розповів екс-чемпіон світу по версії WBA Вʼячеслав Сенченко в інтерв'ю РБК-Україна .

Карʼєра Ломаченка

За словами екс-боксера та тренера, "Лома" все ще може показати свій бокс, якщо повернеться ринг, незважаючи на вік та важку карʼєру. Проте, тут найважливішим буде саме стан боксера, адже у нього були травми та проблеми зі здоровʼям.

"Я вважаю, що Ломаченко один з найкращих, не дивлячись на його вік та важку карʼєру він може дати будь-якому чемпіону такий бій, що не факт, що хтось виграє", - сказав екс-чемпіон світу.

Також Сенченко додав, що він хотів би побачити поєдинки Ломаченка проти найкращих боксерів. Серед бажаних суперників - Кейшон Девіс, Джервонта Девіс та Шакур Стівенсон. За словами В'ячеслава, українець може створити проблеми кожному чемпіону.

Коли востаннє бився Ломаченко

Останній бій Василя Ломаченка відбувся 12 травня 2024 року в Перті, Австралія, проти Джорджа Камбососа-молодшого. На кону стояв вакантний титул чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі. Ломаченко домінував протягом усіх 11 раундів, двічі відправивши Камбососа в нокдаун і змусивши його кут здатися після серії ударів у корпус. Суддівські картки на момент зупинки бою показували перевагу Ломаченка з рахунками 99–91 (двічі) та 98–92.

Ця перемога дозволила Ломаченку повернутися на чемпіонський рівень після поразки від Девіна Хейні у травні 2023 року, коли він намагався стати абсолютним чемпіоном світу. Після бою з Камбососом Ломаченко висловлював намір продовжити кар'єру, зокрема, розглядаючи можливість бою з Шакуром Стівенсоном.

Зараз здоров'я Василя Ломаченка залишається під питанням, оскільки він досі не ухвалив остаточного рішення щодо продовження кар'єри.​

Менеджер боксера, Егіс Клімас, повідомляв, що Ломаченко отримав травму спини під час тренувань, що призвело до необхідності проведення медичного обстеження. Поки що результати обстеження не оприлюднені, і лише після їх отримання можна буде визначити подальші кроки спортсмена.

Незважаючи на травму, Ломаченко почав відновлювальні тренування та фізіотерапію, що свідчить про позитивну динаміку в його стані. Клімас зазначав, що боксер може повернутися на ринг або завершити кар'єру, залежно від результатів обстеження та власного бажання