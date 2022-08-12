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Ломаченко вляпался в скандал, поддержав "хорошего" московского попа: детали

Новина українською →
Пятница 12 августа 2022 11:57
Ломаченко вляпался в скандал, поддержав "хорошего" московского попа: детали Василий Ломаченко попал в скандал из-за священника УПЦ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Украинский боксер Василий Ломаченко попал в скандал, поддержав "хорошего" московского попа, митрополита Запорожского и Мелитопольского Луку, иерарха УПЦ.

Видео со священником чемпион-полулегковик разместил в своем Instagram.

Собственно, боксер репостнул давнее видео (конца марта) от российской службы BBC, где Луку изобразили чуть ли не святым.

В сюжете говорится, что митрополит - противник украинской автокефалии, при этом помогает гуманитаркой и эвакуацией жителям Мариуполя. И в то же время поминает на своих служениях патриарха Кирилла.

"Вася, удали Инстаграм!"

В комментариях у боксера сплошной фейспалм - когда позорится кто-то, а стыдно тебе. Подписчики пишут чемпиону, что "ему мозги отбили":

  • Вася, ну й**ана в рот, тобі Лінарез тоді нормально попав, мазгі на**й відшибло!
  • Василю, видали Інстаграм, і ніколи більше не популяризуй свою думку на загал
  • Вася, не хочеш поїхати до своїх рускіх "братушек"?
  • Ты шо вмазанный? Кирил этот благословляет рос гвардию на войну! О чем дальше говорить...
  • Ватно-православна програма. Продовження
  • Ну прикол, 170 дней полномасштабной войны, а у Васи вата еще не выгорела из головы...

Василий Ломаченко давно поддерживал УПЦ и война ничего не изменила

Так, Василий Ломаченко, а вместе с ним и Александр Усик в мае 2020-го года попали в "черный список" сайта "Миротворец" за то, что снялись в фильме с участием священников УПЦ МП, в которых они агитировали за братство с россиянами и отрицали военную агрессию РФ.

Также вспомнили Ломаченко и негативное отношение к процессу декоммунизации в Украине.

Отметим, что после скандала с фильмом о православии Усику и Ломаченко даже хотели дать российское гражданство.

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Василий Ломаченко
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