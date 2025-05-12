Скандальный Василий Ломаченко в третий раз стал отцом

Так, промоутер Боб Арум высказался о Ломаченко, когда говорил о предстоящих боях. Дело в том, что на днях американский боксер Рэймонд Мураталья завоевал титул временного чемпиона IBF. А украинец имеет постоянный пояс чемпиона, поэтому многих интересует, сойдется ли он с американцем в поединке.

"Я не имею представления, вернется ли Ломаченко", - сказал Арум о боксере, который в последний раз появлялся на ринге в мае прошлого года.

По словам промоутера, Ломаченко недавно снова стал отцом. Поэтому когда он теперь вернется в бокс - остается загадкой.

Сам спортсмен новость о третьем ребенке пока никак не комментировал. Его страница в Instagram недоступна для украинцев. А в Facebook его последний пост датирован 9 мая - в нем о семье речь не велась.

Пост Ломаченко (скриншот)

Известно, что жена Ломаченко - Елена, мастер спорта международного класса по акробатике. У них двое детей (сын Анатолий и дочь Виктория). А как назвали третьего ребенка и действительно ли в семье боксера пополнение - пока неизвестно.