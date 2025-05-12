Скандальный Василий Ломаченко в третий раз стал отцом

Боксер Василий Ломаченко, который сравнивал Украину с нацистской Германией и попал в список государственных изменников, стал отцом в третий раз. Из-за этого никто не знает, когда он вернется на ринг.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на BoxingScene.
Так, промоутер Боб Арум высказался о Ломаченко, когда говорил о предстоящих боях. Дело в том, что на днях американский боксер Рэймонд Мураталья завоевал титул временного чемпиона IBF. А украинец имеет постоянный пояс чемпиона, поэтому многих интересует, сойдется ли он с американцем в поединке.
"Я не имею представления, вернется ли Ломаченко", - сказал Арум о боксере, который в последний раз появлялся на ринге в мае прошлого года.
По словам промоутера, Ломаченко недавно снова стал отцом. Поэтому когда он теперь вернется в бокс - остается загадкой.
Сам спортсмен новость о третьем ребенке пока никак не комментировал. Его страница в Instagram недоступна для украинцев. А в Facebook его последний пост датирован 9 мая - в нем о семье речь не велась.
Известно, что жена Ломаченко - Елена, мастер спорта международного класса по акробатике. У них двое детей (сын Анатолий и дочь Виктория). А как назвали третьего ребенка и действительно ли в семье боксера пополнение - пока неизвестно.
Боксер, получивший большую популярность в мире спорта, нередко попадает в ситуации, которые вызывают неоднозначные реакции общества.
В частности он публиковал видео с российским спецназом. В январе 2020 года Ломаченко разместил в Instagram видео, на котором изображены военные страны-агрессора, которые заходят в церковь, ставят свечи перед иконами, а затем отправляются на стрельбища. Это видео вызвало возмущение среди украинцев, поскольку на форме спецназовцев были заметны нашивки с российскими флагами. Многие пользователи сети осудили боксера за поддержку российских военных, которые принимали участие в боевых действиях против Украины.
В начале полномасштабной войны РФ против Украины спортсмен не осудил путинскую агрессию. Вместо этого он призвал "восстановить дружеские отношения с Россией".
А в августе 2022 года Ломаченко поддержал "хорошего" московского попа. Он поделился видео, в котором положительно высказывался о митрополите Запорожском и Мелитопольском Луке, иерархе Украинской православной церкви Московского патриархата. Этот поступок также вызвал волну критики, поскольку митрополит Лука известен своей пророссийской позицией и поддержкой идеи "русского мира".
Вас может заинтересовать