"Це точно не гроші". Менеджер Ломаченка розповів, що змусить українця повернутися на ринг

Поки володар титулу IBF у легкій вазі – українець Василь Ломаченко зберігає мовчання, від медійних атак з запитаннями про плани боксера продовжує відбиватися його американський менеджер Егіс Клімас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YSM Sports Media .

Вже десять місяців минуло з моменту останнього поєдинку Ломаченка. У травні 2024-го він переміг технічним нокаутом австралійця Джорджа Камбососа та забрав вакантний титул чемпіона IBF. З того часу на ринг не виходив. Він зокрема відхилив пропозицію бою проти чемпіона WBA – американця Джервонти Девіса.

Клімас підтвердив інформацію про те, що в українського боксера була травма спини. В інтерв'ю для американських ЗМІ він також заявив, що ні гроші, ні спадщина точно не стануть мотивацією для повернення Ломаченка в ринг.

"Ломаченко може робити те, що забажає. Він може завершити кар'єру або продовжити боксувати – і він усе одно залишиться Ломаченком, – заявив менеджер українця. – Він уже створив свою спадщину. Він довів, ким є насправді. Можливо, його діти, можливо, його сім'я чи хтось інший зможе його мотивувати, але точно не гроші й не спадщина".

Зазначимо, що на початку цього року Ломаченко отримав від IBF медичний виняток, який дає йому змогу зберегти за собою чемпіонський титул.

Натомість організація призначила бій за тимчасовий титул IBF між американцем Реймондом Муратальєю і росіянином Зауром Абдуллаєвим. З переможцем цього протистояння 37-річний Ломаченко повинен провести бій до 8 жовтня, інакше буде позбавлений поясу.

Чемпіонами світу в легкому дивізіоні (до 61,2 кг) зараз є: три американці – Джервонта Девіс (WBA), Шакур Стівенсон (WBC) та Кейшон Девіс (WBO) і представник України Василь Ломаченко (IBF).