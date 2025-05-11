Американець знищив росіянина на шляху до титулу Ломаченка: коли відбудеться чемпіонський бій

У американському Сан-Дієго пройшов поєдинок за тимчасовий титул чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі, в якому зустрілися американець Реймонд Мураталья та росіянин Заур Абдуллаєв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат бою .

Як пройшов поєдинок

Абдуллаєв, якого вважали андердогом, активніше почав бій, однак з часом американець вирівняв хід поєдинку, поступово перехопивши ініціативу.

У пізніх раундах Мураталья впевнено працював джебом, ефективно атакував корпус суперника хуками та аперкотами, чим остаточно зламав опір росіянина. Попри спроби Абдуллаєва переломити бій, змінити ситуацію він уже не зміг.

Судді одностайно віддали перемогу американцю: 118:110, 119:109, 119:109.

Бій Ломаченко – Мураталья: що відомо

29-річний Американець став тимчасовим чемпіоном IBF у легкій вазі та обов'язковим претендентом на повноцінний титул, яким володіє українець Василь Ломаченко.

37-річний український боксер завоював вакантний пояс IBF 12 травня 2024 року, коли в австралійському Петрі переміг нокаутом в 11-му раунді місцевого бійця Джорджа Камбососа. З того часу він на ринг не виходив.

На початку 2025-го Ломаченко отримав від IBF медичний виняток, який дає йому змогу зберегти за собою чемпіонський пояс. Натомість організація призначила бій за тимчасовий титул IBF між Муратальєю і Абдуллаєвим.

Тепер українець зобов'язаний провести чемпіонський бій з Мурталєю до 8 жовтня поточного року. Інакше він буде позбавлений титулу.