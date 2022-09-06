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Скандальная "дискотека" во время комендантского часа в Одессе завершилась донатами для ВСУ

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Одесса, Вторник 06 сентября 2022 19:06
Скандальная "дискотека" во время комендантского часа в Одессе завершилась донатами для ВСУ Коллаж РБК-Украина: в Одессе клуб работал с нарушением комендантского часа
Автор: Владимир Костырин

В Одессе персонал и посетители ночного клуба, который работал с нарушением комендантского часа, внесли денежное пожертвование защитникам Украины.

Об этом рассказал спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram.

Речь идет о клубе-отеле М-1, который расположен на Ланжероне на улице Екатерининская, 18.

Ранее в сети был опубликован ролик о вечеринке в заведении в ночное время, из-за чего вспыхнул скандал.

Видео: скандальная вечеринка в одесском клубе М-1 во время комендантского часа

Как известно, в городах Украины из-за российской полномасштабной войны действует комендантский час. Он предполагает, в частности, запрет на работу общественных заведений в ночное время.

"Знаю, что определенный резонанс в украинском обществе вызвали событие и поведение персонала и посетителей одного из центов отдыха в Одессе клуба-отеля М-1. Сразу отмечу - нарушать правила комендантского часа и правила работы данных заведений не позволено никому.

С радостью хочу сообщить, что персонал заведения и все посетители поняли, что они нарушили эти правила, и поэтому они приносят свои извинения, и единогласно решили предоставить финансовую поддержку подразделениям Вооруженных Сил Украины", - сказал Братчук.

Спикер ОВА подчеркивает, что к нарушителям комендантского часа - никакой толерантности не будет. И призвал желающих осуществить донаты для ВСУ - сделать это обычным, а "не таким неординарным способом".

Добавим, что в самом клубе М-1 утверждают, что проводили тогда благотворительное мероприятие с учетом соблюдения комендантской часа, и оно завершилось раньше времени, что подтверждают записи видеокамер.

Скандальная &quot;дискотека&quot; во время комендантского часа в Одессе завершилась донатами для ВСУ

Реакция администрации клуба М-1 и ответ на резонансную историю (фото: novyny.live)

Ранее сообщалось, что в Киеве оригинально "наказали" нарушителей комендантского часа.

Добавим, перед этим в МВД сообщали, что нарушителей комендантского часа берут "на карандаш" военкоматы.

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Одесса Комендантский час
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