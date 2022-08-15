В Киеве оригинально "наказали" нарушителей комендантского часа (видео)

В Киеве в Днепровском районе территориальная оборона заметила девушку и парня, которые нарушили комендантский час. "Наказать" пару нарушителей решили необычным способом.

На ролике видно, как мужчина из терробороны за нарушение комендантского часа заставил молодых людей приседать. Пара 10 раз присела держась за руки, после этого их отпустили.

"Любовь - это когда вы вместе приседаете за нарушение комендантского часа", - говорится в сообщении.

Как известно, на территории Киевской области комендантский час действует с 23:00 до 05:00.

Что запрещено делать во время комендантского часа

В комендантский час запрещается находиться на улицах и в других общественных местах, если человек не является работником объектов критической инфраструктуры (для этого нужно иметь специальный пропуск).

В частности, лицо, которое находится на улице в это время, могут считать членом диверсионно-разведывательной группы.

Однако, данное правило не распространяется на перемещение до укрытий во время воздушной тревоги.