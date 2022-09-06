Скандальна "дискотека" під час комендантської години в Одесі завершилася донатами для ЗСУ

В Одесі персонал і відвідувачі нічного клубу, який працював з порушенням комендантської години, внесли грошову пожертву захисникам України.

Про це розповів спікер голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram .

Йдеться про клуб-готель М-1, який розташований на Ланжероні на вулиці Катерининська, 18.

Раніше в мережі був опублікований ролик про вечірку в закладі в нічний час, через що спалахнув скандал.

Відео: скандальна вечірка в одеському клубі м-1 під час комендантської години

Як відомо, у містах України через російську повномасштабну війну діє комендантська година. Він передбачає, зокрема, заборону на роботу громадських закладів у нічний час.

"Знаю, що певний резонанс в українському суспільстві викликали подія і поведінка персоналу і відвідувачів одного з центів відпочинку в Одесі клубу-готелю М-1. Відразу зазначу - порушувати правила комендантської години та правила роботи даних закладів не дозволено нікому.

З радістю хочу повідомити, що персонал закладу і всі відвідувачі зрозуміли, що вони порушили ці правила, і тому вони приносять свої вибачення, і одностайно вирішили надати фінансову підтримку підрозділам Збройних Сил України", - сказав Братчук.

Спікер ОВВА наголошує, що до порушників комендантської години - жодної толерантності не буде. І закликав бажаючих здійснити донати для ЗСУ - зробити це у звичайний, а "не такий неординарний спосіб".

Додамо, що в самому клубі М-1 стверджують, що проводили тоді благодійний захід з урахуванням дотримання комендантської години, і він завершився завчасно, що підтверджують записи відеокамер.

Реакція адміністрації клубу М-1 і відповідь на резонансну історію (фото: novyny.live)