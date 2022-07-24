Нарушители комендантского часа "на карандаше" у военкоматов, - Енин
В Украине нарушителей комендантского часа берут "на карандаш" и на них в первую очередь будут смотреть военные комиссары при необходимости призвать в Вооруженные силы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью первого замминистра внутренних дел Евгения Енина для "Телеграфа".
По его словам, значительная часть украинцев по своей инициативе добровольно пошли на фронт, хотя могли бы избежать этого, поскольку были не в первой очереди мобилизации. И несправедливо, что другие позволяют себе вечеринки и проводить время на пляжах.
"Мы активно помогаем центрам комплектования ВСУ пополнять резерв. Поэтому у нас по многим областям налажено очень плотное сотрудничество. Нарушителей комендантского часа мы берем "на карандаш". Это не означает, что они будут призваны в ряды ВСУ уже завтра. Но когда встанет вопрос об этом, то именно на такую категорию людей военные комиссары посмотрят в первую очередь", - отметил Енин.
Напомним, ранее юристы рассказали, законно ли вручать повестки в военкомат на пляжах, в церквях и в супермаркетах.
До этого РБК-Украина публиковало ответы на главные вопросы о мобилизации.
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