У сирному капелюсі та з бензопилою: топ-5 гучних виходів Ілона Маска на держпосаді (фото)

Ці появи Ілона Маска викликали чимало реакцій в мережі - породили десятки мемів і жартів, які водночас підкреслили, наскільки небезпечною для суспільства може бути влада в руках мільярдера.

Від зігування до сирного капелюха - РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує згадати найгучніші виходи Ілона Маска на держпосаді в США.

З бензопилою

Ілон Маск порозмахував бензопилою під час Конференції консервативних політичних дій у Вашингтоні. Він отримав прилад в подарунок від президента Аргентини. Взявши агрегат до рук, мільярдер почав ним махати та кричати, що це "бензопила для бюрократії".

Ілон Маск з бензопилою (фото: GettyImages)

У сирному капелюсі

Маск відвідав захід у Вісконсині, аби підтримати кандидата-консерватора на виборах до Верховного суду Бреда Шимела. Останній, до речі, програв. Він вийшов до публіки в шапці у формі сиру, а згодом викинув її у натовп. Такий ексцентричний образ багато хто пов'язує з тим, що штат славиться сироварінням.

Ілон Маск в сирному капелюсі (фото: GettyImages)

З Теслами біля Білого дому

Ілон влаштував піар-кампанію своїм автомобілям, цінність яких постраждала через політику мільярдера. Тисячі власників відмовляються від електрокарів та навіть спалюють їх. Він привіз 5 машин під Білий дім, серед яких показав нову Tesla Model S, та влаштував розпродаж. Покупцем, звісно, став Дональд Трамп, який таким чином вирішив підтримати бізнес.

The U.S. President, Trump shown Support for Elon Musk and Tesla by Acquiring a New Model S Plaid.



— 0-60 mph in 1.99s

— 348 Miles of Range

— 200mph Top Speed

— 1,020 hp Peak Power

— 5 Adult Sport Seats

— Full Self-Driving Capability

— Tri-Motor Powertrain

— 28 Cu Ft Cargo Space… pic.twitter.com/65zDJwWbLy — TESLA CARS ONLY. (@teslacarsonly) March 12, 2025

На інавгурації Трампа

Соцмережі вибухнули критикою через вибрик Маска під час інавгурації Трампа. Тоді ощасливлений перемогою мільярдер вийшов на трибуну та продемонстрував жест, схожий на нацистське вітання. Причому зробив це двічі.

"Зігуючий" Маск (фото: GettyImages)

З сином у Білому домі

На виступ в Білому домі Ілон взяв свого сина X Æ A-12. Хлопчик блукав кабінетом президента і породив хвилю мемів та жартів про те, що Маск буквально керує владою в США. Масла у вогонь також підлило відео, на якому син Маска каже Трампу, що він не президент.

Ілон Маск з сином в Білому домі (фото: GettyImages)

Нагадаємо, Ілон Маск займає посаду керівника Департаменту ефективності уряду США (DOGE) і радника президента Дональда Трампа. На посаді він зосередився на скороченні федеральних агентств, що призвело до звільнення тисяч урядовців.

Подейкували, що в нього виник серйозний конфлікт з держсекретарем США Марко Рубіо, хоча в адміністрації Трампа чутки спростували. Згодом президент нібито обмежив повноваження Ілона.

Днями стало відомо про можливу відставку мільярдера, на що в Білому домі гостро відреагували. А от віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Маск залишиться радником Трампа.