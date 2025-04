У сирному капелюсі та з бензопилою: топ-5 гучних виходів Ілона Маска на держпосаді (фото)

Ілон Маск порозмахував бензопилою під час Конференції консервативних політичних дій у Вашингтоні. Він отримав прилад в подарунок від президента Аргентини. Взявши агрегат до рук, мільярдер почав ним махати та кричати, що це "бензопила для бюрократії".

Ілон Маск з бензопилою (фото: GettyImages)

Маск відвідав захід у Вісконсині, аби підтримати кандидата-консерватора на виборах до Верховного суду Бреда Шимела. Останній, до речі, програв. Він вийшов до публіки в шапці у формі сиру, а згодом викинув її у натовп. Такий ексцентричний образ багато хто пов'язує з тим, що штат славиться сироварінням.

Ілон Маск в сирному капелюсі (фото: GettyImages)

Ілон влаштував піар-кампанію своїм автомобілям, цінність яких постраждала через політику мільярдера. Тисячі власників відмовляються від електрокарів та навіть спалюють їх. Він привіз 5 машин під Білий дім, серед яких показав нову Tesla Model S, та влаштував розпродаж. Покупцем, звісно, став Дональд Трамп, який таким чином вирішив підтримати бізнес.

The U.S. President, Trump shown Support for Elon Musk and Tesla by Acquiring a New Model S Plaid.



— 0-60 mph in 1.99s

— 348 Miles of Range

— 200mph Top Speed

— 1,020 hp Peak Power

— 5 Adult Sport Seats

— Full Self-Driving Capability

— Tri-Motor Powertrain

— 28 Cu Ft Cargo Space… pic.twitter.com/65zDJwWbLy