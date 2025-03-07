Трамп обмежив повноваження Маска після масових звільнень, - Politico

Під час зустрічі з Кабінетом міністрів президент США Дональд Трамп заявив, що мільярдер Ілон Маск має право лише давати рекомендації департаментам, а не ухвалювати кадрові рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Як пише Politico, зустріч відбулась після серії масових звільнень й погроз на адресу держслужбовців з боку Маска, який очолює Департамент урядової ефективності (DOGE). Дії департаменту зіткнулись з опором у суді, а також критикою з боку законодавців-демократів і деяких республіканців.

"Послання президента є першим значним кроком, спрямованим на звуження повноважень Маска. Згідно з новими вказівками Трампа, DOGE та його співробітники повинні відігравати консультативну роль, але остаточні рішення щодо персоналу, політики та темпів реалізації повинні приймати секретарі Кабінету міністрів", - зазначає видання.

Маск своєю чергою, також приєднався до зустрічі та висловив згоду з Трампом. Зокрема визнав, що DOGE "припустився деяких помилок".

Президент США відзначив, що бажає зберегти хороших людей в уряді й не звільняти їх масово.

"Але за останні тижні його адміністрація звільнила десятки тисяч федеральних службовців у численних відомствах в рамках серії загальних звільнень. Федеральний суддя і голова федеральної ради з питань державної служби дійшли висновку, що ці звільнення не були пов'язані з проблемами в роботі - і, можливо, порушували закони про державну службу", - пояснює Politico.

Doge

Департамент ефективності уряду, який очолює Маск, намагається скоротити державні витрати в адміністрації президента.

У тому ж числі департамент мільярдера, очолив зусилля з ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), основного механізму надання американської зовнішньої допомоги.

У тому ж числі Doge скоротив витрати Міносвіти США на понад 900 млн доларів.