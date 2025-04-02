У Білому домі спростували чутки про звільнення Маска, назвавши їх "сміттям"

У Білому домі гостро відреагували на повідомлення ЗМІ про звільнення американського бізнесмена Ілона Маска з посади помічника президента США з управління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Білого дому Керолайн Левітт у соцмережі Х .

Речниця Білого дому спростувала чутки про відставку Маска в найближчому майбутньому. Вона назвала "сміттям" публікацію газети Politico про те, що Ілон Маск незабаром покине посаду голови Департаменту ефективності державного управління (DOGE).

За її словами, і Маск, і Трамп публічно заявляли, що підприємець відійде від ролі держслужбовця, коли "його неймовірна робота в DOGE буде завершена".

Чутки про відставку Маска

Нагадаємо, сьогодні видання Politico написало, що президент США Дональд Трамп сказав своїм помічникам і міністрам про відставку Маска, яка має статися незабаром.

За даними видання, Трамп задоволений Маском і його ініціативою зі створення Департаменту ефективності уряду. Однак за даними джерел, Трамп і Маск вирішили, що другому час повернутися до свого бізнесу і взяти на себе допоміжну роль.

Одне з джерел видання сказало, що Маск, найімовірніше, збереже за собою неофіційну роль радника і продовжить час від часу з'являтися на території Білого дому.

Інше ж джерело застерегло тих, хто думає, що Маск цілком зникне з орбіти Трампа. На його думку, вони "обманюють себе".