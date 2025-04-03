В сырной шляпе и с бензопилой: топ-5 громких выходов Илона Маска на госдолжности (фото)
Эти появления Илона Маска вызвали немало реакций в сети - породили десятки мемов и шуток, которые одновременно подчеркнули, насколько опасной для общества может быть власть в руках миллиардера.
От зигования до сырной шляпы - РБК-Украина (проект Styler) предлагает вспомнить самые громкие выход Маска госдолжности в США.
С бензопилой
Илон Маск помахал бензопилой во время Конференции консервативных политических действий в Вашингтоне. Он получил прибор в подарок от президента Аргентины. Взяв агрегат в руки, миллиардер начал им махать и кричать, что это "бензопила для бюрократии".
Илон Маск с бензопилой (фото: GettyImages)
В сырной шляпе
Маск посетил мероприятие в Висконсине, чтобы поддержать кандидата-консерватора на выборах в Верховный суд Брэда Шимела. Последний, кстати, проиграл. Он вышел к публике в шапке в форме сыра, а затем выбросил ее в толпу. Такой эксцентричный образ многие связывают с тем, что штат славится сыроварением.
Илон Маск в сырной шляпе (фото: GettyImages)
С Теслами возле Белого дома
Илон устроил пиар-кампанию своим автомобилям, ценность которых пострадала из-за политики миллиардера. Тысячи владельцев отказываются от электрокаров и даже сжигают их. Он привез 5 машин под Белый дом, среди которых показал новую Tesla Model S, и устроил распродажу. Покупателем, конечно, стал Дональд Трамп, который таким образом решил поддержать бизнес.
The U.S. President, Trump shown Support for Elon Musk and Tesla by Acquiring a New Model S Plaid.— TESLA CARS ONLY.(@teslacarsonly) March 12, 2025
— 0-60 mph in 1.99s
— 348 Miles of Range
— 200mph Top Speed
— 1,020 hp Peak Power
— 5 Adult Sport Seats
— Full Self-Driving Capability
— Tri-Motor Powertrain
— 28 Cu Ft Cargo Space… pic.twitter.com/65zDJwWbLy
На инаугурации Трампа
Соцсети взорвались критикой из-за выходки Маска во время инаугурации Трампа. Тогда осчастливленный победой миллиардер вышел на трибуну и продемонстрировал жест, похожий на нацистское приветствие. Причем сделал это дважды.
"Зигующий" Маск (фото: GettyImages)
С сыном в Белом доме
Во время одного из выступлений в Белом доме Илон взял своего сына XÆ A-12. Мальчик бродил по кабинету президента и породил волну мемов и шуток о том, что Маск управляет властью в США. Масла в огонь также подлило видео, на котором сын Маска говорит Трампу, что он не президент.
Илон Маск с сыном в Белом доме (фото: GettyImages)
Напомним, Илон Маск занимает должность руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE) и советника президента Дональда Трампа. На посту он сосредоточился на сокращении федеральных агентств, что привело к увольнению тысяч чиновников.
Поговаривали, что у него был серьезный конфликт с госсекретарем США Марко Рубио, хотя в администрации Трампа слухи опровергли. Со временем президент якобы ограничил полномочия Илона.
На днях стало известно о возможной отставке миллиардера, на что в Белом доме остро отреагировали. А вот вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Маск останется советником Трампа.
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При написании материала были использованы следующие источники: BBC, The Economic Times, сеть X.