В сырной шляпе и с бензопилой: топ-5 громких выходов Илона Маска на госдолжности (фото)

Илон Маск помахал бензопилой во время Конференции консервативных политических действий в Вашингтоне. Он получил прибор в подарок от президента Аргентины. Взяв агрегат в руки, миллиардер начал им махать и кричать, что это "бензопила для бюрократии".

Илон Маск с бензопилой (фото: GettyImages)

Маск посетил мероприятие в Висконсине, чтобы поддержать кандидата-консерватора на выборах в Верховный суд Брэда Шимела. Последний, кстати, проиграл. Он вышел к публике в шапке в форме сыра, а затем выбросил ее в толпу. Такой эксцентричный образ многие связывают с тем, что штат славится сыроварением.

Илон Маск в сырной шляпе (фото: GettyImages)

Илон устроил пиар-кампанию своим автомобилям, ценность которых пострадала из-за политики миллиардера. Тысячи владельцев отказываются от электрокаров и даже сжигают их. Он привез 5 машин под Белый дом, среди которых показал новую Tesla Model S, и устроил распродажу. Покупателем, конечно, стал Дональд Трамп, который таким образом решил поддержать бизнес.

The U.S. President, Trump shown Support for Elon Musk and Tesla by Acquiring a New Model S Plaid.



— 0-60 mph in 1.99s

— 348 Miles of Range

— 200mph Top Speed

— 1,020 hp Peak Power

— 5 Adult Sport Seats

— Full Self-Driving Capability

— Tri-Motor Powertrain

— 28 Cu Ft Cargo Space… pic.twitter.com/65zDJwWbLy