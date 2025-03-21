"Хоче заткнути рот": Ілон Маск мститься своєму сину від Ешлі Сент-Клер

Американський підприємець, мільярдер, генеральний директор Tesla Ілон Маск хоче змусити мовчати матір чергової своєї дитини - письменницю Ешлі Сент-Клер. Саме тому він суттєво скоротив виплати після того, як вона подала на нього до суду.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання People.

Зазначимо, що 26-річна Ешлі Сент-Клер у лютому вона подала до суду з вимогою одноосібної опіки над їхнім сином. Також вона вимагала від 53-річного Маска пройти тест на батьківство. Тепер мільярдер вжив заходів у відповідь.

"Ілон Маск вжив фінансових заходів проти власної дитини та істотно скоротив свою фінансову підтримку в односторонньому порядку. Він зробив це після того, як Ешлі була змушена звернутися до суду, оскільки він відмовився відповідати на її численні приватні спроби розв'язати це питання без розголосу", - йдеться в повідомленні юридичної команди Сент-Клер.

Водночас він подав клопотання, щоб "заткнути рота" Ешлі та завадити їй повідомляти про його дії. Суддя відхилив надзвичайний характер клопотання, хоча воно все ще перебуває на розгляді.

"Ешлі рішуче виступає проти цієї заяви, щоб зберегти своє право висловлюватися", - зазначили юристи.

Нагадаємо, 14 лютого 2025 року Ешлі Сент-Клер написала, що народила 13-ту дитину Ілона Маска. За словами письменниці, їхній роман тривав із травня 2023 року до початку 2024 року.

"П'ять місяців тому я привітала нову дитину у світі. Ілон Маск - батько", - написала вона.

У лютому Сент-Клер уперше подала заяву на опіку над своїм сином, який підписаний у документах як RSC. У клопотанні вона стверджувала, що Маск є батьком хлопчика, який народився у вересні 2024 року. Вона стверджує, що мільярдер не був присутнім під час народження RSC і зустрічався з ним лише тричі та не брав жодної участі в його догляді та вихованні.

Хоча вона заявила, що Маск є батьком RSC, вона також подала клопотання про встановлення батьківства разом із клопотанням про опіку.

Суд має відбутися наприкінці травня - засідання відбуватиметься в закритому режимі.



Ешлі Сент-Клер (фото: instagram.com/realashleystclair)

Хто така Ешлі Сент-Клер

Ешлі Сент-Клер - американська письменниця, блогерка та активістка. Вона має мільйон підписників у соцмережі X, набула популярності завдяки своїм консервативним поглядам, а також написанню дитячої книжки, в якій критикує сучасну культуру ідентичності. Водночас її неодноразово звинувачували у зв'язках з ультраправими угрупованнями.

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