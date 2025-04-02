У США хочуть зобов'язати Маска та працівників DOGE здавати тести на наркотики

Демократи у Палаті представників США вносять на розгляд законопроєкт, який змусить керівника DOGE Ілона Маска здавати тести на наркотики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

За словами депутатки Мікі Шерріл, яка посилалась на звіт Wall Street Journal від 2024 року, Маск раніше нібито раніше вживав нелегальні наркотики, включаючи ЛСД, кокаїн, екстазі, гриби та кетамін.

Водночас адвокати мільярдера стверджують, що керівник DOGE "регулярно і випадково проходить тести на наркотики в SpaceX і ніколи не провалював їх".

Згідно з законопроєктом, авторкою якого є Шерріл, спеціальні держслужбовці повинні будуть проходити тест на наркотики перед початком роботи й брати участь у програмі випадкового тестування. Ті, хто отримає позитивний результат - будуть відсторонені від федеральної служби щонайменше на рік.

"Ті, хто має доступ до секретної інформації, повинні пройти ретельну перевірку, мати ясний погляд і проявляти здоровий глузд", - заявила депутатка.