Маск залишиться радником Трампа навіть після завершення роботи в DOGE, - Венс
Ілон Маск залишиться радником американського президента Дональда Трампа навіть коли залишить посаду керівника DOGE.
Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Венс розповів, що навіть після того, як Маск покине посаду в Департаменті ефективності уряду (DOGE), він все одно залишиться радником президента США Дональда Трампа.
"У DOGE є багато роботи, і так, ця робота продовжуватиметься після відходу Ілона. Але, по суті, Ілон залишиться другом і радником як для мене, так і для президента", - сказав він.
Маск може покинути посаду керівника DOGE
Нагадаємо, вчора видання Politico написало, що президент США Дональд Трамп сказав своїм помічникам і міністрам про відставку Маска, яка нібито має статися незабаром.
За даними видання, Трамп нібито задоволений Маском і його ініціативою щодо створення Департаменту ефективності уряду, однак вони вирішили, що Маску час повернутися до бізнесу.
Одне з джерел ще вчора зауважило, що Маск, ймовірно, залишиться неофіційним радником і періодично відвідуватиме Білий дім.
Проте за кілька годин після публікації даної інформації в ЗМІ у Білому домі гостро відреагували.
Речниця Білого дому Керолайн Левітт спростувала чутки про відставку Маска в найближчому майбутньому та назвала "сміттям" публікацію газети Politico про те, що Маск незабаром покине посаду голови Департаменту ефективності державного управління (DOGE).
Детальніше про реакцію Білого дому, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Трамп обмежив повноваження Маска
Зауважимо, що напочатку березня Трамп обмежив повноваження Маска після масових звільнень.Тоді глава Білого дому заявив, що мільярдер має право давати лише рекомендації департаментам, а не ухвалювати кадрові рішення.
Ми вже повідомляли, що Департамент урядової ефективності Маска:
- очолив зусилля з ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID),
- скоротив витрати Міносвіти США на понад 900 млн доларів.
- в рамках даної ініціативи навіть Пентагон оголосив про скорочення 5400 робочих місць.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.