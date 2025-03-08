ua en ru
Сб, 08 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Трамп заперечує сварку між Маском і Рубіо через масштабні скорочення уряду

Субота 08 березня 2025 00:29
UA EN RU
Трамп заперечує сварку між Маском і Рубіо через масштабні скорочення уряду Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У п'ятницю видання NYT писало, що між керівником DOGE Ілоном Маском і держсекретарем США Марко Рубіо виникла сварка цього тижня під час засідання уряду. Однак глава Білого дому Дональд Трамп заперечує цей конфлікт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press і Rapid Response 47.

Так, спілкуючись із журналістами в Білому домі, президент США спростував повідомлення про те, що під час засідання кабміну в Білому домі між Рубіо і Маском стався конфлікт через масштабні скорочення уряду.

"Жодних зіткнень, я там був. Ілон чудово ладнає з Марко. І вони обидва чудово справляються. Жодних сутичок", - заявив Трамп.

AP додає, що президент США одразу після засідання в четвер заявив, що доручив уряду працювати з Маском - мільярдером, який курирує масштабні скорочення витрат кабміну Департаментом ефективності уряду.

Конфлікт Рубіо і Маска та рішення Трампа

Нагадаємо, вчора The New York Times писало, Марк Рубіо розлютився на Ілона Маска, оскільки той звинуватив його в тому, що він не скоротив штат. Причому критика відбувалася прямо перед американським президентом Дональдом Трампом. Рубіо ж заперечував слова Маска, заявивши, що понад 1500 співробітників пішли на дострокову пенсію. Детальніше про те - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Також ми писали, що за інформацією Politico, Дональд Трамп обмежив повноваження Ілона Маска після масових звільнень. Зокрема, президент США заявив, що мільярдер має право лише давати рекомендації департаментам, а не ухвалювати кадрові рішення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Ілон Маск Марко Рубіо
NEWS
Зеленський: сьогодні триває найбільш інтенсивна робота з командою Трампа за весь час
Зеленський: сьогодні триває найбільш інтенсивна робота з командою Трампа за весь час
DAILY
Сотні "шахедів" щоночі. Як Росія виснажує ППО та що буде через зупинку допомоги від США
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сотні "шахедів" щоночі. Як Росія виснажує ППО та що буде через зупинку допомоги від США