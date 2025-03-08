Трамп заперечує сварку між Маском і Рубіо через масштабні скорочення уряду
У п'ятницю видання NYT писало, що між керівником DOGE Ілоном Маском і держсекретарем США Марко Рубіо виникла сварка цього тижня під час засідання уряду. Однак глава Білого дому Дональд Трамп заперечує цей конфлікт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press і Rapid Response 47.
Так, спілкуючись із журналістами в Білому домі, президент США спростував повідомлення про те, що під час засідання кабміну в Білому домі між Рубіо і Маском стався конфлікт через масштабні скорочення уряду.
"Жодних зіткнень, я там був. Ілон чудово ладнає з Марко. І вони обидва чудово справляються. Жодних сутичок", - заявив Трамп.
AP додає, що президент США одразу після засідання в четвер заявив, що доручив уряду працювати з Маском - мільярдером, який курирує масштабні скорочення витрат кабміну Департаментом ефективності уряду.
Конфлікт Рубіо і Маска та рішення Трампа
Нагадаємо, вчора The New York Times писало, Марк Рубіо розлютився на Ілона Маска, оскільки той звинуватив його в тому, що він не скоротив штат. Причому критика відбувалася прямо перед американським президентом Дональдом Трампом. Рубіо ж заперечував слова Маска, заявивши, що понад 1500 співробітників пішли на дострокову пенсію. Детальніше про те - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Також ми писали, що за інформацією Politico, Дональд Трамп обмежив повноваження Ілона Маска після масових звільнень. Зокрема, президент США заявив, що мільярдер має право лише давати рекомендації департаментам, а не ухвалювати кадрові рішення.
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