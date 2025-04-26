Сила в ногах: 4 способи, які допоможуть зберегти активність на довгі роки

Сильні ноги - запорука довгого життя. Вони тісно пов’язані зі здоров’ям серця, мозку та загальним довголіттям. Названо п’ять простих, але ефективних способів зміцнити нижні кінцівки та покращити якість життя на роки вперед.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mind body green .

Замініть взуття

Мануальний терапевт Кортні Конлі розповіла, що варто носити взуття, яке підтримує природне положення стопи.

Взуття з широким носком має кілька важливих переваг, особливо з точки зору комфорту та здоров’я стоп.

Широкий носок дозволяє пальцям ноги розміщуватися у природному положенні, без здавлення. Це знижує ризик появи мозолів, натирань і деформацій пальців.

Таке взуття допомагає запобігти або полегшити такі стани, як:

вальгусна деформація (кісточка на великому пальці)

молоткоподібні пальці

врослі нігті

плоскостопість

Ходитіть босоніж

За словами експерта, на ногах є понад 200 000 сенсорних рецепторів, які активізовуються, коли ви ходите босоніж.

Без взуття тіло природніше розподіляє навантаження, активуються дрібні м’язи стопи та ніг, що часто "відпочивають" у взутті.

На стопах багато нервових рецепторів, пов’язаних із різними органами (згідно з рефлексотерапією). Ходіння босоніж стимулює ці точки та може позитивно впливати на загальний стан організму.

Коли ви ходите босоніж, стопа працює активніше - це сприяє кращій циркуляції крові та профілактиці варикозу. До того ж контакт з природною поверхнею (особливо з холодною землею, травою чи піском) допомагає загартовуванню організму.

Виконуйте вдома тренування для зміцнення ніг

Метод кредитної картки

Сядьте на стілець і покладіть кредитну картку під великий палець ноги. Міцно тримайте картку, поки хтось намагається її витягнути.

В результаті великий палець ноги повинен мати можливість утримувати цю карту, показуючи силу пальця. Потім виконайте те ж саме з іншими чотирма пальцями ніг.

Якщо картка легко вислизає або у вас з’являється судома стопи, зробіть цю вправу частиною свого щотижневого розпорядку, щоб збільшити силу ніг.

Тренування для ніг з резинкою

Покладіть ногу на гумову стрічку такої ж ширини, що й ваша стопа, або ширшу. Потягніть решту ремінця вгору вертикально, утворюючи L-подібну форму, щоб пальці ніг знаходилися в куті L. Потім спробуйте підтягнути пальці ніг угору проти опору .

У довгостроковій перспективі ви додаєте роки до своєї мобільності.

Силові вправи

Присідання (з власною вагою, зі штангою, гантелями) - це базова вправа для всіх м’язів ніг. Тоді як випади чудово розвивають квадрицепси, сідниці й стабілізуючі м’язи.

Також варто виконувати підйом на носках стоячи/сидячи, адже ця вправа чудово зміцнює литкові м’язи.

Зверніть увагу на свій стан

Зверніть увагу, коли ноги болять, взуття не підходить належним чином або коли пальці зводяться. Навіть болі в колінах і суглобах можуть бути пов’язані зі змінами здоров’я ніг або вибору взуття.

Збільшуйте навантаження поступово. Ведіть щоденник тренувань, щоб бачити прогрес.