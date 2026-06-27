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Дрони летіли з семи напрямків, є "прильоти": як ППО відбила нічний удар РФ

08:53 27.06.2026 Сб
2 хв
Більшість вдалося збити, але є й влучання
aimg Тетяна Степанова
Дрони летіли з семи напрямків, є "прильоти": як ППО відбила нічний удар РФ Ілюстративне фото: сили ППО збили 113 ворожих дронів (Getty Images)
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У ніч на 27 червня Росія атакувала Україну 129 ударними дронами з семи напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 113 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 13 ударних дронів на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі дрони. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.

Обстріли України

Нагадаємо, росіяни пізно ввечері, 26 червня, продовжили атаки на Запоріжжя після того, як атакували місто вдень.

Внаслідок нових обстрілів у місті є постраждалі та зафіксовані чергові руйнування, зокрема:

  • виникла пожежа на території одного з промислових підприємств;
  • атаковано АЗС, де виникла пожежа і є руйнування;
  • пошкоджені два житлові будинки.
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