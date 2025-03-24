Що означає, коли набрякають ноги? Названо 7 найпоширеніших причин

Набряк ніг, також відомий як периферичний набряк, може бути симптомом різних захворювань, і його не слід ігнорувати.

Від чого у вас можуть набрякати ноги, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.

Від чого можуть набрякати ноги?

На думку медичних експертів і різних наукових досліджень, існує кілька причин, чому ноги можуть набрякати.

Затримка рідини

Однією з найпоширеніших причин набряків ніг є затримка рідини. Це може статися через дієту з високим вмістом натрію, яка змушує організм затримувати воду.

Проблеми з кровообігом

Хронічна венозна недостатність - це стан, при якому вени відчувають труднощі з поверненням крові до серця, що може призвести до накопичення рідини в нижніх кінцівках.

Травми

Удари або травми ніг можуть спричинити місцеве запалення та накопичення рідини як частину процесу загоєння.

Захворювання нирок

Нирки відповідають за регулювання балансу рідини в організмі. Якщо вони не функціонують належним чином, вони можуть призвести до затримки рідини і, отже, набряку.

Захворювання серця

Застійна серцева недостатність може призвести до поганого кровообігу та накопичення рідини в ногах.

Інфекції

інфекції шкіри або підлеглих тканин (наприклад, целюліт) можуть викликати запалення та набряк.

Ліки

Деякі ліки, такі як нестероїдні протизапальні препарати (НПЗЗ), певні антидепресанти та ліки від артеріального тиску, можуть мати побічні ефекти, зокрема затримку рідини.

Що радять фахівці від набряків ніг?

Фахівці рекомендують звернути увагу на інші симптоми, які можуть супроводжувати набряк, наприклад біль, почервоніння або тепло в ураженій області, оскільки вони можуть свідчити про більш серйозний стан, який потребує негайної медичної допомоги.

Крім того, рекомендується підтримувати здоровий спосіб життя з регулярними фізичними вправами та збалансованою дієтою, щоб запобігти проблемам кровообігу та затримці рідини.

Вас може зацікавити