ua en ru
Пн, 24 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Що означає, коли набрякають ноги? Названо 7 найпоширеніших причин

Понеділок 24 березня 2025 16:39
UA EN RU
Що означає, коли набрякають ноги? Названо 7 найпоширеніших причин Фото: Від чого можуть бути набряки на ногах (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Набряк ніг, також відомий як периферичний набряк, може бути симптомом різних захворювань, і його не слід ігнорувати.

Від чого у вас можуть набрякати ноги, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.

Від чого можуть набрякати ноги?

На думку медичних експертів і різних наукових досліджень, існує кілька причин, чому ноги можуть набрякати.

Затримка рідини

Однією з найпоширеніших причин набряків ніг є затримка рідини. Це може статися через дієту з високим вмістом натрію, яка змушує організм затримувати воду.

Проблеми з кровообігом

Хронічна венозна недостатність - це стан, при якому вени відчувають труднощі з поверненням крові до серця, що може призвести до накопичення рідини в нижніх кінцівках.

Травми

Удари або травми ніг можуть спричинити місцеве запалення та накопичення рідини як частину процесу загоєння.

Захворювання нирок

Нирки відповідають за регулювання балансу рідини в організмі. Якщо вони не функціонують належним чином, вони можуть призвести до затримки рідини і, отже, набряку.

Захворювання серця

Застійна серцева недостатність може призвести до поганого кровообігу та накопичення рідини в ногах.

Інфекції

інфекції шкіри або підлеглих тканин (наприклад, целюліт) можуть викликати запалення та набряк.

Ліки

Деякі ліки, такі як нестероїдні протизапальні препарати (НПЗЗ), певні антидепресанти та ліки від артеріального тиску, можуть мати побічні ефекти, зокрема затримку рідини.

Що радять фахівці від набряків ніг?

Фахівці рекомендують звернути увагу на інші симптоми, які можуть супроводжувати набряк, наприклад біль, почервоніння або тепло в ураженій області, оскільки вони можуть свідчити про більш серйозний стан, який потребує негайної медичної допомоги.

Крім того, рекомендується підтримувати здоровий спосіб життя з регулярними фізичними вправами та збалансованою дієтою, щоб запобігти проблемам кровообігу та затримці рідини.

Вас може зацікавити

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ноги Лікарі Здоров'я
NEWS
США та РФ розпочали нову зустріч у Саудівській Аравії: що відомо
США та РФ розпочали нову зустріч у Саудівській Аравії: що відомо