Сила в ногах: 4 способа, которые помогут сохранить активность на долгие годы
Сильные ноги - залог долгой жизни, Они тесно связаны со здоровьем сердца, мозга и общим долголетием. Названо пять простых, но эффективных способов укрепить нижние конечности и улучшить качество жизни на годы вперед.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mind body green.
Замените обувь
Мануальный терапевт Кортни Конли рассказала, что стоит носить обувь, которая поддерживает естественное положение стопы.
Обувь с широким носком имеет несколько важных преимуществ, особенно с точки зрения комфорта и здоровья стоп.
Широкий носок позволяет пальцам ноги размещаться в естественном положении, без сдавливания. Это снижает риск появления мозолей, натираний и деформаций пальцев.
Такая обувь помогает предотвратить или облегчить такие состояния, как:
- вальгусная деформация (косточка на большом пальце)
- молоткообразные пальцы
- вросшие ногти
- плоскостопие
Ходите босиком
По словам эксперта, на ногах есть более 200 000 сенсорных рецепторов, которые активизируются, когда вы ходите босиком.
Без обуви тело естественнее распределяет нагрузку, активируются мелкие мышцы стопы и ног, которые часто "отдыхают" в обуви.
На стопах много нервных рецепторов, связанных с различными органами (согласно рефлексотерапии). Хождение босиком стимулирует эти точки и может положительно влиять на общее состояние организма.
Когда вы ходите босиком, стопа работает активнее - это способствует лучшей циркуляции крови и профилактике варикоза. К тому же контакт с естественной поверхностью (особенно с холодной землей, травой или песком) помогает закаливанию организма.
Выполняйте дома тренировки для укрепления ног дома
Метод кредитной карточки
Сядьте на стул и положите кредитную карточку под большой палец ноги. Крепко держите карточку, пока кто-то пытается ее вытащить.
В результате большой палец ноги должен иметь возможность удерживать эту карту, показывая силу пальца. Затем проделайте то же самое с остальными четырьмя пальцами ног.
Если карта легко выскальзывает или у вас появляется судорога стопы, сделайте это упражнение частью своего еженедельного распорядка, чтобы увеличить силу ног.
Тренировка для ног с резинкой
Положите ногу на резиновую ленту такой же ширины, что и ваша стопа, или более широкую. Потяните оставшуюся часть ремешка вверх вертикально, образуя L-образную форму, чтобы пальцы ног находились в углу L. Затем попробуйте подтянуть пальцы ног вверх против сопротивления.
В долгосрочной перспективе вы добавляете годы к своей мобильности.
Силовые упражнения
Приседания (с собственным весом, со штангой, гантелями) - это базовое упражнение для всех мышц ног. Тогда как выпады отлично развивают квадрицепсы, ягодицы и стабилизирующие мышцы.
Также стоит выполнять подъем на носках стоя/сидя, ведь это упражнение отлично укрепляет икроножные мышцы.
Обратите внимание на свое состояние
Обратите внимание, когда ноги болят, обувь не подходит должным образом или когда пальцы сводятся. Даже боли в коленях и суставах могут быть связаны с изменениями здоровья ног или выбора обуви.
Увеличивайте нагрузку постепенно. Ведите дневник тренировок, чтобы видеть прогресс.
Не забывайте о восстановлении организма, а именно полноценный сон и питание, растяжка. Не тренируйте одни и те же мышцы ежедневно, стоит выделять 48 часов на восстановление после тяжелой нагрузки.
Вас может заинтересовать
- 7 самых распространенных причин, почему отекают ноги
- Четыре самых эффективных упражнения, чтобы подтянуть ноги, которым все будут завидовать
- Названы способы, которые помогут избавиться от неприятного запаха ног
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.