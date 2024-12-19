10 простих способів позбутися запаху смердючих ніг

Бромодоз, або неприємний запах ніг, є дуже поширеним захворюванням. Це відбувається через накопичення поту, що призводить до розмноження бактерій на шкірі. Ці бактерії викликають неприємний запах. Грибкові інфекції, такі як мікоз стопи, також можуть призвести до бромодозу. Хороша новина полягає в тому, що бромодоз легко, швидко та недорого лікувати.

Про 10 способів позбутися неприємного запаху від ніг, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Healthline.

10 способів позбутися неприємного запаху від ніг

Використовуйте м’яке мило та щітку для чищення, щоб мити ноги принаймні раз на день. Найкращий час для цього – ранковий або вечірній душ. Важливо повністю висушити ноги після миття. Приділіть особливу увагу між пальцями ніг, де будь-яка вологість може легко спричинити розвиток бактерій.

Часто стрижіть нігті на ногах, щоб вони були короткими, і регулярно чистіть їх.

Зніміть тверду мертву шкіру зі стоп за допомогою пилки для ніг. Тверда шкіра стає мокрою та м’якою, коли вона волога, утворюючи місце, де люблять жити бактерії.

Міняйте шкарпетки хоча б раз на день. Якщо ви перебуваєте в жаркому середовищі, займаєтеся спортом або в будь-якій іншій ситуації, коли ваші ноги можуть пітніти, вам слід частіше міняти шкарпетки.

Майте дві пари взуття, які ви носите по черзі через день. Це дозволяє кожній парі повністю висохнути від поту або вологи протягом цілого дня, перш ніж її знову одягнути. Ви можете вийняти устілки у взутті, щоб вони знову висохли. Мокре взуття дозволяє бактеріям швидше розмножуватися на ногах.

Вибирайте шкарпетки, які вбирають вологу, а не утримують її на ногах. До них відносяться товсті м’які шкарпетки з натуральних волокон або спортивні гольфи.

Носіть босоніжки з відкритим носом у теплу погоду та ходіть у приміщенні босоніж, коли це доречно, щоб ваші ноги залишалися сухими.

Уникайте тісного взуття, яке може утримувати вологу.

Використовуйте ватний тампон, щоб наносити невелику кількість спирту на ноги щовечора. Це допоможе висушити ноги. Уникайте нанесення його на будь-які тріщини на шкірі.

Наносьте на ноги протигрибковий спрей або лікувальну пудру для ніг раз на день.

Що викликає запах ніг?

Ваші ноги виділяють багато поту через те, що них більше потових залоз, ніж у будь-якій іншій частині тіла. Ці залози виділяють піт протягом дня, щоб допомогти охолодити ваше тіло та зберегти шкіру вологою. Ноги потіють у всіх, але підлітки та вагітні жінки найбільше схильні до сильного потовиділення ніг, тому що їхні тіла виробляють гормони, які змушують їх потіти більше.

Люди, які цілий день на роботі стоять на ногах, перебувають у стані сильного стресу або мають захворювання, через яке вони потіють більше, ніж інші, зазвичай мають більш пітливі ноги. Природно, на ногах є бактерії. Ці бактерії допомагають розщеплювати піт на ногах, коли він виділяється. Якщо бактерії та піт накопичуються, може утворитися неприємний запах.

Додаткові бактерії, як правило, утворюються, коли людина потіє у взутті, знімає його, а потім одягає знову, не даючи йому повністю висохнути. Погана гігієна також може відігравати певну роль у виникненні бромодозу.

Рідке миття ніг або відсутність зміни шкарпеток принаймні раз на день можуть призвести до появи додаткових бактерій на ваших ногах. Це може спричинити погіршення запаху.