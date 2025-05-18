Щоденне тренування Гелен Міррен, яке вона виконує вже 60 років, щоб бути у формі

Як харчується акторка

Лауреатка премії "Оскар" має довгу та блискучу кар'єру, що триває 60 років. Вона добре відома як на сцені, так і на екрані, тому зізналася, що також дуже ретельно стежить за регулярними фізичними вправами.

Гелен Міррен, попри свій вік (79 років), зберігає чудову фізичну форму. Її підхід до харчування - досить збалансований і поміркований, без надмірностей або суворих дієт.

Основні принципи харчування, який дотримується зірка:

поміркованість - вона не дотримується суворих дієт, але вірить у контроль порцій і розумний вибір продуктів. Замість того щоб повністю виключати щось, намагається їсти "в міру"

менше вуглеводів - обмежує вживання хліба, макаронів і солодощів, особливо ввечері

алкоголь - іноді дозволяє собі келих вина або шампанського, але не зловживає

сніданок - часто обирає йогурт, фрукти, трохи вівсянки або яйця

"Я не вірю в чудо-дієти. Все залежить від балансу, трохи дисципліни й любові до себе", - сказала вона.

Гелен Міррен (фото: instagram.com/helenmirren)

Якого тренування дотримується зірка

Вона також розповіла про режим тренувань, який займає лише 12 хвилин на день. Його можна виконувати вдома, без потреби в дорогому обладнанні чи абонементах у спортзал. Хелен зазначила, що "фізичні вправи не означають відвідування дорогих спортзалів".

Як виявилось, вона велика прихильниця режиму тренувань для жінок Королівських канадських ВПС (RCAF). Відома як XBX, або 10 базових вправ, ця програма стала популярною наприкінці 1950-х років.

Такі тренування були створені для покращення фізичної підготовки жінок у військово-повітряних силах, зосереджуючись на збільшенні м'язової сили та витривалості, гнучкості та ефективності роботи серця. У плані XBX зазначено, що у створенні проєкту взяли участь понад 600 дівчат та жінок.

План складається з чотирьох схем з 10 вправ, кожна з яких поступово складніша за попередню.

Ці програми додатково поділені на рівні - загалом 48 рівнів, по 12 у кожній діаграмі. Часовий ліміт для кожної вправи залишається однаковим у всіх діаграмах, але кількість разів виконання вправи збільшується на кожному рівні.

Наприклад, у діаграмі II, вправа 2 виконується 12 разів на рівні 18, але 14 разів на рівні 19.

Усі чотири діаграми дотримуються однакової структури вправ:

вправи 1-4 спрямовані на покращення гнучкості та мобільності, слугуючи розминкою (час: 2 хв кожна)

вправа 5 спрямована на зміцнення м’язів живота та передньої поверхні стегон (час: 2 хвилини)

вправа 6 зосереджена на м’язах спини, сідниць та задньої поверхні стегон (час: 1 хв).

вправа 7 концентрується на м’язах бокових поверхонь стегон (час: 1 хв)

вправа 8 в основному для рук, плечей та грудей (час: 2 хвилини)

вправа 9 розроблена для розвитку гнучкості талії та зміцнення м’язів стегон і боків (час: 1 хв)

вправа 10 призначена для тренування серця та легень (час: 3 хвилини).

Не варто переходити на наступний рівень, доки не зможете виконати свій поточний без надмірного напруження чи втоми протягом 12 хвилин.

Гелен Міррен (фото: instagram.com/helenmirren)

Тренування Гелен Міррен

Повідомляється, що Хелен використовує таблиці I та II для своєї рутини.

Діаграма I включає:

вправи 1-4: торкання пальцями ніг, підняття колін, підняття вбік, кругові рухи руками

вправа 5: часткові присідання

вправа 6: підняття грудей і ніг

вправа 7: підняття ніг убік

вправа 8: віджимання на колінах

вправа 9: підйом ніг

вправа 10: біг та стрибки.

Вправи у діаграмі II такі ж, як і у схемі I, але за винятком:

вправа 5: присідання з розгойдуванням

вправа 9: махи ногами

вправа 10: біг та стрибки з кроком

Гелен, якій у липні виповниться 80 років, додала, що цей режим тренувань починається з дуже низького та легкого рівня, а потім, якщо дотримуватися його, може стати досить складним.

"Я ніколи не проходила далі другого рівня, але це гарна невелика програма вправ", - додала вона.