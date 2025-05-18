Щоденне тренування Гелен Міррен, яке вона виконує вже 60 років, щоб бути у формі

Британська акторка Гелен Міррен вражає не лише акторським талантом, а й фізичною формою. Секрет її енергії та витонченості - щоденне 12-хвилинне тренування, яке допомагає їй залишатися активною та впевненою у будь-якому віці.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Women's Health.
Лауреатка премії "Оскар" має довгу та блискучу кар'єру, що триває 60 років. Вона добре відома як на сцені, так і на екрані, тому зізналася, що також дуже ретельно стежить за регулярними фізичними вправами.
Гелен Міррен, попри свій вік (79 років), зберігає чудову фізичну форму. Її підхід до харчування - досить збалансований і поміркований, без надмірностей або суворих дієт.
Основні принципи харчування, який дотримується зірка:
"Я не вірю в чудо-дієти. Все залежить від балансу, трохи дисципліни й любові до себе", - сказала вона.
Вона також розповіла про режим тренувань, який займає лише 12 хвилин на день. Його можна виконувати вдома, без потреби в дорогому обладнанні чи абонементах у спортзал. Хелен зазначила, що "фізичні вправи не означають відвідування дорогих спортзалів".
Як виявилось, вона велика прихильниця режиму тренувань для жінок Королівських канадських ВПС (RCAF). Відома як XBX, або 10 базових вправ, ця програма стала популярною наприкінці 1950-х років.
Такі тренування були створені для покращення фізичної підготовки жінок у військово-повітряних силах, зосереджуючись на збільшенні м'язової сили та витривалості, гнучкості та ефективності роботи серця. У плані XBX зазначено, що у створенні проєкту взяли участь понад 600 дівчат та жінок.
План складається з чотирьох схем з 10 вправ, кожна з яких поступово складніша за попередню.
Ці програми додатково поділені на рівні - загалом 48 рівнів, по 12 у кожній діаграмі. Часовий ліміт для кожної вправи залишається однаковим у всіх діаграмах, але кількість разів виконання вправи збільшується на кожному рівні.
Наприклад, у діаграмі II, вправа 2 виконується 12 разів на рівні 18, але 14 разів на рівні 19.
Усі чотири діаграми дотримуються однакової структури вправ:
Не варто переходити на наступний рівень, доки не зможете виконати свій поточний без надмірного напруження чи втоми протягом 12 хвилин.
Повідомляється, що Хелен використовує таблиці I та II для своєї рутини.
Діаграма I включає:
Вправи у діаграмі II такі ж, як і у схемі I, але за винятком:
Гелен, якій у липні виповниться 80 років, додала, що цей режим тренувань починається з дуже низького та легкого рівня, а потім, якщо дотримуватися його, може стати досить складним.
"Я ніколи не проходила далі другого рівня, але це гарна невелика програма вправ", - додала вона.
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