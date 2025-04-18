Колишній тренер Джей Ло назвав найкращу вправу для "преса як у зірок"

Колишній тренер Дженніфер Лопес поділився найефективнішою вправою для преса. Він зазначив, що ця вправа забезпечує максимальний результат при мінімальних затратах часу.

Про яку ефективну вправу йдеться - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на New York Post.

Що робити для преса радить тренер Джей Ло

Дженніфер Лопес відома своєю витонченою фігурою так само, як і своєю музикою, ролями в кіно та романтичними партнерами. Її колишній тренер, Джей Кардіелло, розповів, як він допоміг Джей Ло досягти її шикарного преса.

За його словами, послідовність перемагає досконалість, коли справа доходить до досягнення плоского живота.

"Зрозумійте, що м’язи живота формуються завдяки поведінці, а не лише м’язам", - сказав він.

"Ви можете багато тренуватися, але якщо ви погано харчуєтеся, або мало спите, ви не побачите результату", - каже експерт.

Так виглядає Джей Ло після тренувань (Скриншот)

Прес дуже залежить від харчування

"Моє правило номер один: уникайте надмірно оброблених продуктів, додавання цукру та надмірної кількості натрію, оскільки вони сприяють запаленню, здуттю живота та накопиченню жиру", - сказав зірковий тренер.

Кардіелло закликає тих, хто хоче підтягнутий прес, віддавати перевагу дієті з нежирним білком, овочами, багатими клітковиною, здоровими жирами та складними вуглеводами, щоб стабілізувати рівень цукру в крові та зменшити тягу.

"Я раджу клієнтам їсти менше, збалансовано протягом дня, уникати важкої їжі пізно ввечері та обмежити споживання алкоголю, оскільки це може порушити травлення та обмін речовин", - додав він.

Найкраща вправа для преса від екс-тренера Джей Ло

"Планка - це найефективніша і найпростіша вправа для підтягування кора", - сказав він.

"Це оманливо просте, але неймовірно потужне, тому що воно задіює не лише ваш прес, але й увесь ваш корпус, плечі, сідниці та навіть м’язи постави - і все це без будь-якого обладнання", - додав фахівець.

Планка дуже ефективна для преса (Скриншот)

Кардіелло зазначає, що, окрім того, що поза планки може бути змінена для будь-якого рівня фізичної підготовки, вона створює ізометричну силу та стабільність, напружуючи м’язи кора, створюючи плоский, твердий вигляд.