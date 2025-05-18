Ежедневная тренировка Хелен Миррен, которую она выполняет уже 60 лет, чтобы быть в форме

Британская актриса Хелен Миррен поражает не только актерским талантом, но и физической формой. Секрет ее энергии и изящества - ежедневная 12-минутная тренировка, которая помогает ей оставаться активной и уверенной в любом возрасте.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Women's Health.
Лауреат премии "Оскар" имеет долгую и блестящую карьеру, которая длится 60 лет. Она хорошо известна как на сцене, так и на экране, поэтому призналась, что также очень тщательно следит за регулярными физическими упражнениями.
Хелен Миррен, несмотря на свой возраст (79 лет), сохраняет отличную физическую форму. Ее подход к питанию - достаточно сбалансированный и умеренный, без излишеств или строгих диет.
Основные принципы питания, который придерживается звезда:
"Я не верю в чудо-диеты. Все зависит от баланса, немного дисциплины и любви к себе", - сказала она.
Она также рассказала о режиме тренировок, который занимает всего 12 минут в день. Его можно выполнять дома, без необходимости в дорогом оборудовании или абонементах в спортзал. Хелен отметила, что "физические упражнения не означают посещение дорогих спортзалов".
Как оказалось, она большая поклонница режима тренировок для женщин Королевских канадских ВВС (RCAF). Известная как XBX, или 10 базовых упражнений, эта программа стала популярной в конце 1950-х годов.
Такие тренировки были созданы для улучшения физической подготовки женщин в военно-воздушных силах, сосредотачиваясь на увеличении мышечной силы и выносливости, гибкости и эффективности работы сердца. В плане XBX указано, что в создании проекта приняли участие более 600 девушек и женщин.
План состоит из четырех схем из 10 упражнений, каждая из которых постепенно сложнее предыдущей.
Эти программы дополнительно разделены на уровни - всего 48 уровней, по 12 в каждой диаграмме. Временной лимит для каждого упражнения остается одинаковым во всех диаграммах, но количество раз выполнения упражнения увеличивается на каждом уровне.
Например, в диаграмме II, упражнение 2 выполняется 12 раз на уровне 18, но 14 раз на уровне 19.
Все четыре диаграммы придерживаются одинаковой структуры упражнений:
Не стоит переходить на следующий уровень, пока не сможете выполнить свой текущий без чрезмерного напряжения или усталости в течение 12 минут.
Сообщается, что Хелен использует таблицы I и II для своей рутины.
Диаграмма I включает в себя:
Упражнения в диаграмме II такие же, как и в схеме I, но за исключением:
Хелен, которой в июле исполнится 80 лет, добавила, что этот режим тренировок начинается с очень низкого и легкого уровня, а затем, если придерживаться его, может стать довольно сложным.
"Я никогда не проходила дальше второго уровня, но это хорошая небольшая программа упражнений", - добавила она.
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