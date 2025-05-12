5 зіркових wellness-звичок, які повинен спробувати кожен у 2025-му
Від кріотерапії до біохакінгу - ось як знаменитості залишаються у формі та сяючими без занадто великих грошей.
Про 5 зіркових wellness-звичок, які повинен спробувати кожен у 2025-му, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Eastern Eye.
"Заморозьте свій стрес" або кріотерапія
Шанувальники серед знаменитостей: Леброн Джеймс, Кріштіану Роналду.
Ця процедура передбачає перебування в камері з температурою -200°F протягом трьох хвилин. Вважається, що вона зменшує запалення, прискорює відновлення м'язів і покращує настрій.
Якщо повна кріотерапія вам не підходить, спробуйте холодні ванни або просто обполосніть обличчя холодною водою.
Інфрачервоні сауни
Шанувальники серед знаменитостей: Леді Гага, Селена Гомес.
Інфрачервоні сауни використовують світлові хвилі для прогрівання тіла, що сприяє потовиділенню без високих температур. Прихильники стверджують, що це допомагає зменшити стрес і покращити сон.
Якщо у вас немає доступу до інфрачервоної сауни, гаряча ванна може бути хорошою альтернативою.
Інфрачервона сауна стає дуже популярною (фото: Instagram)
Жувальні цукерки для репродуктивного здоров’я
Шанувальники серед знаменитостей: Кортні Кардаш'ян.
Ці маленькі жувальні добавки обіцяють гормональний баланс, підтримку фертильності та регуляцію циклу, і все це містить такі інгредієнти, як фолієва кислота та цнотливі ягоди.
Кортні Кардашьян радить вживати жувальні вітаміни (фото: Instagram)
Періодичне голодування
Шанувальники серед знаменитостей: Х'ю Джекман, Дженніфер Еністон.
Інтервальне голодування не є новим, але все ще залишається улюбленим у знаменитостей. Їжте у встановлений проміжок часу (скажімо, 8 годин) і голодуйте решту часу, нібито прискорюючи метаболізм і допомагаючи контролювати вагу. Але це працює не для всіх.
Хью Джекман притримується інтервального голодування (фото: Instagram)
Біохакінг для довголіття
Шанувальники серед знаменитостей: Браян Джонсон, Ілон Маск.
Біохакінг включає використання технологій та наукових методів для покращення фізичного та психічного здоров'я. Це може включати моніторинг сну, дієти, фізичної активності та використання добавок.
Використовуйте фітнес-трекери для відстеження своїх звичок і вносьте поступові зміни для покращення здоров'я.
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