Дженніфер Еністон розкрила 4 правила здоров'я у свої 50+

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон, яка у 56 років вражає своєю підтягнутою фігурою та енергійністю, поділилася ключовими принципами, що допомагають їй залишатися у формі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на слова зірки у журналі "CR Fashion Book" .

Яких правил дотримується зірка

54-річна Еністон детально описала чотири правила, яких вона дотримується, щоб залишатися здоровою та активною.

"Я п’ю багато води, щодня рухаюся, намагаюся їсти цільні, свіжі продукти та висипаюся якомога більше", - розповіла вона.

За словами акторки, останній пункт для неї є складним, але він дуже важливий. Зокрема, вона почувається погано, якщо не отримую достатньо відпочинку.

До того ж Дженніфер стежить за тим, що бачить на екранах, щоб підтримувати своє психічне здоров'я в порядку.

"Я намагаюся бути дуже уважною до того, що впускаю у свій розум. Це означає менше перегляду новин та телевізора. Наш світ справді переживає деякі виклики і я знаю, що нам усім це дуже небайдужо, але іноді я думаю вкрай важливо вимкнути все", - додала вона.

Дженніфер Еністон (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Розклад тренувань

Що стосується тренувань, то Еністон сказала, що вона велика шанувальниця Pvolve - це метод, який поєднує фітнес з низьким навантаженням та обладнання на основі опору, щоб досягти результатів, що перевершують традиційні тренування.

Зірка пояснила, що любить тренуватись і з нетерпінням чекає складних занять, адже так вона почувається сильнішою та комфортніше у своєму тілі.

До того ж кожного разу її тренування різні.

Дженніфер Еністон на тренуванні (фото: instagram.com/jenniferaniston)