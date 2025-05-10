Дженніфер Еністон розкрила 4 правила здоров'я у свої 50+
Голлівудська акторка Дженніфер Еністон, яка у 56 років вражає своєю підтягнутою фігурою та енергійністю, поділилася ключовими принципами, що допомагають їй залишатися у формі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на слова зірки у журналі "CR Fashion Book".
Яких правил дотримується зірка
54-річна Еністон детально описала чотири правила, яких вона дотримується, щоб залишатися здоровою та активною.
"Я п’ю багато води, щодня рухаюся, намагаюся їсти цільні, свіжі продукти та висипаюся якомога більше", - розповіла вона.
За словами акторки, останній пункт для неї є складним, але він дуже важливий. Зокрема, вона почувається погано, якщо не отримую достатньо відпочинку.
До того ж Дженніфер стежить за тим, що бачить на екранах, щоб підтримувати своє психічне здоров'я в порядку.
"Я намагаюся бути дуже уважною до того, що впускаю у свій розум. Це означає менше перегляду новин та телевізора. Наш світ справді переживає деякі виклики і я знаю, що нам усім це дуже небайдужо, але іноді я думаю вкрай важливо вимкнути все", - додала вона.
Дженніфер Еністон (фото: instagram.com/jenniferaniston)
Розклад тренувань
Що стосується тренувань, то Еністон сказала, що вона велика шанувальниця Pvolve - це метод, який поєднує фітнес з низьким навантаженням та обладнання на основі опору, щоб досягти результатів, що перевершують традиційні тренування.
Зірка пояснила, що любить тренуватись і з нетерпінням чекає складних занять, адже так вона почувається сильнішою та комфортніше у своєму тілі.
До того ж кожного разу її тренування різні.
Дженніфер Еністон на тренуванні (фото: instagram.com/jenniferaniston)
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