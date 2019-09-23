По щелчку пальцев: эксперты удивили прогнозом по курсу доллара до конца осени

На падение курса доллара по отношению к гривне в конце сентября окажет влияние размещение ОВГЗ в текущем квартале, устойчивый приток средств от заробитчан и валютная выручка украинских аграриев от экспорта нового урожая.

Сегодня, 23 сентября, межбанковский валютный рынок снова открылся снижением курса американской валюты, и по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился до 24,37 гривен за доллар, курс в покупке - до 24,34.

С учетом торгов на межбанке НБУ установил справочный курс на минимальном значении в 2019 году - 24,33 гривен за доллар.

Аналитики отмечают, что гривна продолжит укрепляться, и в скором времени доллар США будут продавать по 24. Об этом передают "Вести".

Прогноз по курсу доллара в Украине (Фото: НБУ)

По словам финансового аналитика Василия Невмержицкого, в 2019-м наша страна побила сразу 3 рекорда, которые обеспечили масштабные валютные притоки в Украину.

Речь идет о рекордном урожая зерновых и масличных культур (95 миллионов тонн), что должно принести выручку в размере 13-14 миллиардов долларов. Еще один рекорд Украина поставила в части привлечения средств путем размещения ОВГЗ (90 миллиардов гривен). Это выражается в повышении интереса иностранцев к украинским долговым бумагам, и соответственно денежный ресурс будет плыть в нашу страну. Кроме того, работающие за границей граждане Украины должны по прогнозам привезти около 16 миллиардов долларов.

Эксперт назвал еще один укрепляющий нацвалюту фактор - снижение объемов импорта из-за падающего на него спроса.

"Люди больше тратят денег на оплату ЖКУ, путевки, обучение", - рассказал аналитик.

Так, украинцы стали реже покупать новые девайсы - потому что модно - а средства тратят на технику токльо в случае необходимости.

Прогноз по курсу доллара в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Добавим, что в проекте госбюджета на 2020-й заложен курс к концу года 28,2 грн/долл, но "бюджетный" курс стоит воспринимать как технический показатель. По мнению экономиста Олега Пендзина, сегодняшний курс в обменниках является абсолютно искусственным, а реальный составляет 28 грн/долл.

Специалист отметил, что поддержание актуального курса обеспечивается за счет "фантастической" ставки доходности ОВГЗ (16%), что очень привлекает инвесторов. Сейчас задолженность государства по ОВГЗ составляет 92 миллиарда гривен.

Специалист заявил, что курс доллара низкий не потому, что украинская экономика крепкая - это "чистая манипуляция", которая закончится тогда, когда это будет угодно руководству Минфина или Нацбанка.

Также экономист объяснил, почему происходит дорожание продуктов в магазинах на фоне укрепления гривны.

"Происходит это потому, что бизнес хорошо знает, что государству верить нельзя. Он понимает, что в любой момент по щелчку пальцев курс гривны упадет опять. Поэтому все риски, связанные с курсом, предприниматели сейчас закладывают в цену", - сказал он.

Как сообщалось ранее, эксперты считают, что к концу года доллар все-таки пойдет вверх.