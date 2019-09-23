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Аналитики назвали причины падения курса доллара в конце сентября

Новости » Форекс    23.09.2019 - 14:27
Аналитики назвали причины падения курса доллара в конце сентября
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

На курс влияют фундаментальные и психологические факторы

На курс доллара к гривне в конце сентября 2019 года будут влиять несколько факторов. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, в начале текущей недели укреплению гривны будет способствовать намеченное на вторник, 24 сентября, размещение ОВГЗ, последнее в текущем квартале.

Кроме того, по его мнению, на стороне гривны продолжат играть более долгосрочные факторы: устойчивый приток средств от работающих за рубежом и валютная выручка аграриев от экспорта нового урожая.

"Не стоит сбрасывать со счетов и психологический фактор: после того, как доллар пробил уровни 25,0 и 24,5 грн, и население, и предприятия ускорят продажу валютной "подушки безопасности". Просто из опасения, что если не продать сейчас, позже придется продавать дешевле", - добавил аналитик.

Как сообщало РБК-Украина, 23 сентября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 5 копеек до 24,37 гривен за доллар, курс в покупке до 24,34 гривен за доллар.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на минимальном значении в 2019 году - 24,33 гривен за доллар, снизив его по сравнению с 20 сентября (24,43).

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Темы: Курс доллара
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