Опустится еще ниже: эксперт дал неожиданный прогноз по курсу доллара

Прогноз курса доллара в Украине (Фото: РБК-Украина)

Эксперты спрогнозировали курс доллара на ближайшее время

Курс доллара в Украине в последние недели опускается все ниже и ниже, и экономические эксперты прогнозируют, что он может пробить и совершенно невероятную отметку – в 20 гривен за один доллар. Об этом пишет издание "Сегодня".

Эксперт в сфере экономики Тарас Козак считает, что на курс валюты в ближайшее время может существенно повлиять принятие закона о рынке земли и честная приватизация.

"Если закон позволит покупать землю иностранцам, они будут заводить в Украину миллиарды долларов и здесь менять их на гривну, чтобы купить землю. Также, если будет честная приватизация, и бизнес – иностранный и украинский – начнет завозить деньги из-за границы или брать дешевые кредиты в иностранных банках. Приток валюты может вырасти очень существенно", - отметил Козак.

Прогноз по курсу доллара в Украине ( Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Кроме того, он считает, что если Национальный Банк Украины будет продолжать в отношении валюты такую же политику, как и сейчас, то курс может опуститься до 20 гривен за один доллар.

"Если мы будем понимать, что завтра в страну пойдут эшелоны долларов, то банки начнут избавляться от долларов уже сегодня, потому что завтра доллар будет дешевле. То есть, финансовые учреждения играют на опережение, и они будут избавляться от доллара заранее. То же будут делать и граждане. И в результате курс доллара опустится", - отметил эксперт.

Прогноз по курсу доллара на ближайшую неделю сделал и старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб в комментарии для издания "Факты".

"Курс доллара интенсивно снижается, начиная со среды, и на утренних торгах пятницы преодолел на межбанке уровень 24,5, точно так же, как ранее опустился ниже другого круглого уровня – 25 гривен. Подтверждается заявление НБУ, что регулятор, покупая валюту в резервы, не противодействует рыночным тенденциям и не "защищает" никакие уровни курса. На ближайшую неделю мы ожидаем дальнейшего курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,2 гривен, а наличный доллар в банках – около 24,1-24.5 гривен", - объяснил эксперт.