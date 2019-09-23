По клацанню пальців: експерти здивували прогнозом по курсу долара до кінця осені

На падіння курсу долара по відношенню до гривні в кінці вересня вплине розміщення ОВДП у поточному кварталі, стійкий приплив коштів від заробітчан і валютна виручка українських аграріїв від експорту нового врожаю.

Сьогодні, 23 вересня, міжбанківський валютний ринок знову відкрився зниженням курсу американської валюти, і в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився до 24,37 гривень за долар, курс купівлі - до 24,34.

З урахуванням торгів на міжбанку НБУ встановив довідковий курс на мінімальному значенні в 2019 році - 24,33 гривень за долар.

Аналітики зазначають, що гривня продовжить зміцнюватися, і незабаром долар США продаватимуть по 24. Про це передають "Вести".

Прогноз по курсу долара в Україні (Фото: НБУ)

За словами фінансового аналітика Василя Невмержицького, в 2019-му наша країна побила одразу 3 рекорди, які забезпечили масштабні валютні надходження до України.

Йдеться про рекордний врожай зернових і олійних культур (95 мільйонів тонн), що має принести прибуток у розмірі 13-14 мільярдів доларів. Ще один рекорд Україна поставила в частині залучення коштів шляхом розміщення ОВДП (90 мільярдів гривень). Це виражається у підвищенні інтересу іноземців до українських боргових паперів, і відповідно грошовий ресурс плистиме в нашу країну. Крім того, громадяни України, які працюють за кордоном, повинні за прогнозами привезти близько 16 мільярдів доларів.

Експерт назвав ще один зміцнюючий нацвалюту фактор - зниження обсягів імпорту через падіння на нього попиту.

"Люди більше витрачають грошей на оплату ЖКП, путівки, навчання", - розповів аналітик.

Так, українці стали рідше купувати нові девайси - тому що модно - а кошти витрачають на техніку токльо у разі необхідності.

Прогноз по курсу долара в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Додамо, що в проекті держбюджету на 2020-й закладено курс до кінця року 28,2 грн/дол, але "бюджетний" курс варто сприймати як технічний показник. На думку економіста Олега Пендзина, сьогоднішній курс в обмінниках є абсолютно штучним, а реальний становить 28 грн/дол.

Фахівець зазначив, що підтримка актуального курсу забезпечується за рахунок "фантастичної" ставки дохідності ОВДП (16%), що дуже приваблює інвесторів. Зараз заборгованість держави по ОВДП становить 92 мільярди гривень.

Фахівець заявив, що курс долара низький не тому, що українська економіка міцна - це "чиста маніпуляція", яка закінчиться тоді, коли це буде завгодно керівництву Мінфіну та Нацбанку.

Також економіст пояснив, чому відбувається подорожчання продуктів в магазинах на тлі зміцнення гривні.

"Відбувається це тому, що бізнес добре знає, що державі вірити не можна. Він розуміє, що в будь-який момент по клацанню пальців курс гривні впаде знову. Тому всі ризики, пов'язані з курсом, підприємці зараз закладають в ціну", - сказав він.

Як повідомлялося раніше, експерти вважають, що до кінця року долар все-таки піде вгору.