ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Что будет с курсом доллара до конца года: прогноз экспертов

STYLERЖизнь    21.09.2019 - 14:02
Что будет с курсом доллара до конца года: прогноз экспертов
Курс доллара в Украине (фото: Виталий Носач,РБК-Украина)

Эксперты дали свои прогнозы касательно курса доллара

Жителям Украины не стоит сильно переживать из-за курса доллара, поскольку, если в стране не будет форс-мажорных обстоятельств, то колебания курса будут незначительными. Об этом рассказали эксперты финансового рынка.

Специалист инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса считает, что при нормальной ситуации в стране курс гривны на конец 2019 года будет составлять 27,5 гривен за доллар.

Эксперт также не исключает, что курс доллара может быть еще ниже, если тенденция по его снижению, которая наблюдается в последние дни, продолжиться.

Что будет с курсом доллара до конца года: прогноз экспертов

Курс доллара в Украине (фото: НБУ)

В свою очередь, аналитик группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин считает, что до конца года курс доллара будет на уровне 26-27 гривен за доллар.

При этом у него также есть и оптимистический прогноз, по которому стоимость одного доллара может составить 24-25,5 гривны.

По словам аналитика Альпари Максима Пархоменко, курс доллара может достигнуть 24 гривен за доллар. Это связано с притоком средств для покупки облигаций внутреннего государственного займа Украины.

Также он отметил, что на продолжение укрепления гривны может повлиять несколько факторов, включая увеличения спроса на газ из-за сильных холодов, и неудачные переговоры с МВФ.

Курс доллара опустился до нового минимума Аналитики оценили влияние вложений физлиц в гособлигации на курс доллара
Новости Украины курсы валютКурс доллара
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь