Что будет с курсом доллара до конца года: прогноз экспертов

Курс доллара в Украине (фото: Виталий Носач,РБК-Украина)

Эксперты дали свои прогнозы касательно курса доллара

Жителям Украины не стоит сильно переживать из-за курса доллара, поскольку, если в стране не будет форс-мажорных обстоятельств, то колебания курса будут незначительными. Об этом рассказали эксперты финансового рынка.

Специалист инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса считает, что при нормальной ситуации в стране курс гривны на конец 2019 года будет составлять 27,5 гривен за доллар.

Эксперт также не исключает, что курс доллара может быть еще ниже, если тенденция по его снижению, которая наблюдается в последние дни, продолжиться.

Курс доллара в Украине (фото: НБУ)

В свою очередь, аналитик группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин считает, что до конца года курс доллара будет на уровне 26-27 гривен за доллар.

При этом у него также есть и оптимистический прогноз, по которому стоимость одного доллара может составить 24-25,5 гривны.

По словам аналитика Альпари Максима Пархоменко, курс доллара может достигнуть 24 гривен за доллар. Это связано с притоком средств для покупки облигаций внутреннего государственного займа Украины.

Также он отметил, что на продолжение укрепления гривны может повлиять несколько факторов, включая увеличения спроса на газ из-за сильных холодов, и неудачные переговоры с МВФ.