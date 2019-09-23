Курс доллара продолжает снижаться на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел еще на 5 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 23 сентября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 5 копеек до 24,37 гривен за доллар, курс в покупке до 24,34 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 26,82 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,3400 - 24,3700 грн/доллар, евро 26,7910 26,8216 грн/евро, российский рубль 0,3808 - 0,3817 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,3400 24,3700 EUR/UAH 26,7910 26,8216 RUB/UAH 0,3808 0,3817

Напомним, 20 сентября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,4100 - 24,4250 грн/доллар, евро 26,8998 - 26,9139 грн/евро, российский рубль 0,3815 - 0,3819 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,43 гривен за доллар, что на 18 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 23 сентября установлен на таком уровне 2443,2618 гривен за 100 долларов (-18,4941 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 20 сентября - 2461,7559 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только 3,5 года назад (18 января 2016 года) - 2438,2961 гривен за 100 долларов.

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 16-20 сентября купил на межбанковском валютном рынке валюты на 269,60 млн долларов, что в 1,4 раза больше, чем неделей ранее (198,0 млн долларов).

Аналитики прогнозируют, что в течение текущей неделе ожидается дальнейшее снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, к концу недели доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,1/24,3 грн.