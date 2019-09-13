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Курс доллара изменит стоимость квартир в Киеве: неутешительный прогноз

STYLERЖизнь    13.09.2019 - 13:02
Курс доллара изменит стоимость квартир в Киеве: неутешительный прогноз
Курс доллара повлияет на стоимость квартир в Киеве (фото: РБК-Украина)

Как курс доллара может существенно повлиять на стоимость жилья в Киеве

Курс доллара может существенно изменить стоимость квартир на первичном рынке в Киеве уже в ближайшее время.

По словам заместителя директора по коммерческим вопросам инвестиционно-строительной компании "Обрій" Олеси Перчак, курс доллара является весомым показателем, который существенно влияет на ценообразование на рынке недвижимости. Поэтому, если говорить об определенных прогнозах относительно цен на квадратные метры до конца 2019-го, следует учитывать два возможных сценария.

Курс доллара изменит стоимость квартир в Киеве: неутешительный прогноз

Курс доллара повлияет на стоимость квартир в Киеве (фото: РБК-Украина)

Первый - рекордно низкое значение курса, 25 грн / доллар, остается до конца года. Второй - курс доллара возвращается к значениям 28-29,5 грн / доллар. В обоих вариантах рынок будет реагировать по-разному.

"Если состоится первый сценарий, тогда динамику изменения цены на рынке недвижимости, на мой взгляд, следует ожидать незначительной, подорожание в пределах 5%. Больший рост возможен лишь на тех проектах, где существенно изменится этап развития проекта (например, на финальном этапе строительства). Здесь есть даже вероятность повышения цен более чем на 12%. В случае реализации второго сценария, конечно, цена изменится существенно. За осенний период она может вырасти на 15-18% в зависимости от объекта недвижимости", - отметила Олеся в комментарии Styler.

Ранее мы писали о том, как выборы и курс валют сказались на рынке недвижимости в Украине.

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