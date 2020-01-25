Шанс, который бывает раз в году: каким знакам Зодиака повезет в феврале

Финансовый гороскоп на февраль 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Каким знакам Зодиака повезет в финансовой сфере в 2020 году

Финансовый гороскоп на 2020 год предвещает в феврале некоторым знакам Зодиака неожиданное и крупное обогащение. Известный астролог Павел Глоба считает, что в феврале положение звезд поможет получить большую сумму денег Овнам, Львам и Близнецам.

Овны. В сфере карьерной деятельности в начале февраля 2020 года Овнов ждет много деловых контактов, встреч, переговоров и совещаний. Те, кто работает в сфере обслуживания или торговли, заметят увеличение числа клиентов. Возможно завязывание полезных для бизнеса знакомств. Это хороший период для построения долгосрочных планов. В середине месяца вам, скорее всего, придется взять на себя дополнительные обязанности, например, выполнять работу ушедшего в отпуск или на больничный коллеги. Не исключено, что в это же время близкий друг предложит заняться совместной деятельностью. Прежде чем соглашаться, подумайте: не станет ли общий бизнес помехой вашим доверительным отношениям? К концу месяца ситуация на службе станет более напряженной. Ваше обычное расписание претерпит ощутимые изменения. Вероятно, вам предложат новое и довольно интересное задание, требующее дополнительного обучения. Все усилия не пропадут зря: перед вами будут открыты хорошие перспективы.

В финансовых вопросах в феврале 2020 года Овны будут распоряжаться денежными средствами разумнее, чем обычно. Это позволит поднакопить немалую сумму и через несколько месяцев сделать крупную покупку, о которой вы давно мечтали.

Львы. В феврале 2020 года в сфере карьерной деятельности перед Львами откроется великолепная возможность обратить на себя внимание начальства и сделать шаг вверх по карьерной лестнице. Не отказывайтесь от трудного задания в середине месяца. Со свойственной вам систематичностью изучите все исходные материалы. Вероятно, вы найдете ошибку, допущенную кем-то ранее, и придумаете новый рациональный способ решения задачи. Львам, чьи поиски работы пока не увенчались успехом, рекомендуется разведать, как обстоят дела в компаниях и фирмах, в которых трудятся ваши друзья и знакомые. Очень вероятно, что так вы узнаете о вакансии, которая, быть может ждет именно вас.

Что касается финансов в феврале 2020 года, то представители знака Лев будут так заняты работой, что денежные вопросы отойдут на второй план. Однако забывать об этом важном аспекте не стоит. Проявите бдительность, иначе обещанные суммы по какой-то причине пройдут мимо вас. Безусловно, вы эти деньги получите, но чуть позже. А понадобиться они могут уже сейчас.

Близнецы. Профессиональная жизнь Близнеца в феврале 2020 года будет довольно насыщенной. Месяц благоприятен для подписания договоров, запуска новых проектов, заключения сделок. Выгодным окажется возобновление сотрудничества со старыми партнерами и клиентами. Возможно, вам даже пригодятся связи кого-то из бывших коллег. Например, если вы желаете сменить место работы, вам могут помочь именно экс-сослуживцы: вероятно, что в их компании окажется интересная для вас вакансия. В конце месяца вы можете стать настоящими триумфаторами. Какая-то непредвиденная ситуация произойдет и застопорит работу всего отдела – устранить проблему удастся именно вам. После этого случая ваш авторитет в компании сильно возрастет.

Финансовое положение в феврале 2020 года у Близнецов однозначно улучшится. Более того, в этот период возможно неожиданное денежное поступление: премия, возвращение давно забытого долга или аванс за работу, которую только предстоит выполнить.